Az első negyedben még vezetett, aztán elvesztette a fonalat az Alba kosárcsapata

Az Alba vereség, az ASE győzelem nyomán várta a szombat esti randevút. A hazaiak legutóbba a bajnok Falcót verték idegenben, a fehérváriak otthon kaptak ki Szolnoktól. A tolnaiak szombaton es magabiztosan, 90-77-re verték a fehérváriakat.

Az első pontokat a hazaiak szerezték Lóránt Péter révén, majd Justin Jackson is betalált. Omenaka duplával válaszolt, Kovács Ákos betörés után talált be, Vojvoda is egyéni akciót fejezett be sikerrel. Lóránt őrzése komoly fejtörést okozott Omenakának, valamint nagy harcot vívott Davis és Jackson is. A hazaiak őrizték négypontos előnyüket, a vendégek Vojvoda révén egyre zárkóztak, 8-7. Forray cserélt, Curry helyett Hearst érkezett a parkettre, első kísérlete nem ért célt, felváltva estek kosarak, a látogatóknál Vojvoda volt elemében, duplájával át is vette a vezetést az Alba (10-11), ám sokáig nem örülhettek a vendégek, Capers hármasa a gyűrűbe hullt, Lóránt pedig ziccert dobott. Lukács érkezett a pihenőt kapó Vojvoda helyére, Lóránt középtávolról is betalált, ellépett az ASE, 17-11. Nem tudott közelebb jönni a Fehérvár, Omenaka helyére Csorvási jött, valamint visszatért Vojvoda, azonnal hintett is egy hármast, a hazaiaknál Jackson adott két sapkát, majd ünnepeltette is magát hosszasan. Davis hármasával már a vendégek vezettek, sőt, Lukács sarokból eleresztett, nem jól sikerült tripláját Csorvási szedte össze és küldte a hálóba, a hazaiak trénere, Dzunic Branislav azonnal időt kért, az első negyed zárása előtt egy perccel, az első negyed hárompontos, albás előnnyel zárul, 22-25.

A második etapot Eilingsfeld hármasa vezette be, Csorvási ziccert dobott, hol a hazaiaknál volt a szűk előny, hol a látogatóknál. Kis Raul nagyot zsákolt, Davis helyére Markovic érkezett, Capers és Eilingsfeld megmozdulásaival 33-27-re alakult az eredmény, Forray Gábor azonnal időt kért. Markovic beköszönt, Kis Raul kintről volt eredményes, Paige és Capers sem tétlenkedett, Forray időt kért. Lukács a sarokból talált be, Lóránt középről, de távolról, Capers duplája nyomán 15 pontra nőtt a differencia, 49-34. Közelített a Fehérvár, az első félidőt hazai kosár zárta, 51-38 állt a táblán.

Nem tudtak közelíteni a fehérváriak, aztán Vojvoda a sarokból elküldött triplájával mégis, a túloldalon Jackson köszönt be, Curry trojkája viszont kimaradt. Paige pontosan tüzelt, Gillon elhagyta a labdát, Lóránt kinti kosara nyomán 22 pontra hízott a különbség, Forray Gábor időt kért, 65-43. A hazaiak jobban szedték a lepattanókat, támadásaikat is higgadtabban fejezték be, ráadásul a fehérváriak több labdát eladtak. Hearst triplával jelentkezett, Paige is megtette ugyanezt, nem tudott húszon belülre kerülni a Fehérvár. Sőt, tovább nyílt az olló, egyik oldalon semmi nem ment be, a másik palánknál minden, a harmadik negyedet 81-51-es eredménnyel zárták a felek. Markovic eredményes volt középtávolról, azonban a következő akciókat elhibázta az Alba, a labdák rendre leperdültek a gyűrűről, ziccereket sem tudtak értékesíteni a koronázóvárosiak. Aztán Vojvoda révén némi erőre kaptak, amivel elmozdultak a 30 pontos különbségről, de látványosan előrenyomulni nem tudtak. Paige hármasa után Forray magához rendelte tanítványait a meccs zárása előtt hat perccel, 88-56. Fehérvári pontok következtek, zsinórban 9, Lukács zsákolása nyomán Dzunic Branislav időt kért, a lefújás előtt két minutummal. Davis ügyeskedett, húszon belülre érkezett a Fehérvár, a kék-fehérek a végén kozmetikáztak az eredményen, végül 90-77-re nyert az ASE.