Az első megyei visszatérők

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár játékosai is visszatérhettek – noha korlátozások mellett – a futballpályára.

Miután a Ferencváros megkezdte a sort, szépen lassan több együttes is a kiscsoportos edzések mellett döntött. A másodosztályban először a Vasas tett így, most pedig már a bajnoki pontvadászat negyedik helyén álló Csákvár is emellett döntött.

– A játékosok szerelésben jönnek a pályára, mindenki hozza magával a saját labdáját, s az edzést követően mennek is haza – nyilatkozta Visinka Ede vezetőedző a klub honlapjának. – Az első napok után, amikor csak amolyan rávezető labdás gyakorlatokat végeztünk, ma már megpróbálkozunk a támadásvezetésekkel is. Természetesen nem kell nagy dolgokra gondolni, hiszen kiscsoportokban nem lehet különösebb „kunsztokat” csinálni, de legalább ismét labdával, kapura dolgoznak a játékosok. A három hálóőrünket beosztotta egy-egy csoport mellé Bíró Szabolcs kapusedző, így minden „csapatnak” jut egy portás is.

A szakmai stáb első tapasztalatai alapján nem okozott komoly visszaesést a karantén.

– Fegyelmezett gárda a mienk, nincs okom a panaszra. Az elmúlt tíz hónap munkájának, valamint a „házi karanténban” végzett egyéni edzéseknek köszönhetően fizikailag elfogadható állapotban van a társaság, ám a labdás gyakorlatok hiánya meglátszik a mozgásukon. Mindegy, az otthoni gyakorláshoz képest ez a kiscsoportos foglalkozás is mindenképpen előrelépés, ám hogy mikor dolgozhat együtt az egész keret, arról egyelőre nincs információm.