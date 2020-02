Az első körben nem kell messzire utazniuk a feleknek

A felsőház második helyén záró Dunaújvárosi Acélbikák az Újpestet, míg a középszakaszgyőztes Ferencváros a Fehérvári Titánokat választotta ellenfeléül a jég­korong Erste Liga-rájátszásában.

A csapatok közti távolság igen megbízható alapot ad a szurkolóknak arra, hogy a középszakasz végeztével kialakuló első három együttes mely csapatokat fogja választani az alsó tercettből. Az idei kiírásban a Ferencváros, a Dunaújváros és a Brassó végzett első három helyen, így ők választhattak a Gyergyószentmiklós, Újpest, Fehérvári Titánok trióból – a 4. DEAC-nak természetesen így maradt az 5. Csíkszereda. A liga csütörtöki ülésén meglehetősen gyorsan eldőlt, hogy ki lesz a Titánok ellenfele a negyeddöntőben, ugyanis a Fodor Szabolcs vezette, a „nagy Volánt” az idei Magyar Kupa-döntőben 6-3 arányban legyűrő, valamint bajnoki címvédő FTC-Telekom nézte ki magának a fehérvári csikócsapatot.

– Valahol sejtettük, hogy a Ferencváros választ ki minket, és örülünk ennek, hiszen idén izgalmas meccseket játszottunk egymás ellen. Igyekszünk mérkőzésről mérkőzésre haladni, természetesen szeretnénk borsot törni az orruk alá. Meg fogunk tenni mindent ennek érdekében, a saját játékunkra kell koncentrálnunk és fizikálisan fel kell vennünk a versenyt a Ferencváros rutinos és idősebb játékosaival – értékelt a választást követően Kiss Dávid, a Titánok vezetőedzője. Az ellenfél tehát már adott, így érdemes visszatekinteni, hogyan értékelik a főszereplők az eddigi teljesítményüket, és mi kell ahhoz, hogy sikerrel felvegyék a harcot a zöld-fehérek ellen.

– Azt már nemegyszer bizonyítottuk az idény során, hogy képesek vagyunk nagyszerű játékra, de nem voltunk elég konzisztensek – mondta a nyáron érkező, ám remek stílusával és számos pontjával hamar közönségkedvenccé váló Mitch Zion. – A legjobb formánkat kell vinni a rájátszásra, az pedig az edzéseken nyújtott munkával kezdődik. Az edzőteremből és a tréningekről kell magunkkal vinnünk azt a munkamorált, aminek a segítségével győzni tudunk. Fontosak lesznek a korai gólok is, az első pillanattól kezdve harapósan kell játszanunk, és egy jó start után bármi megtörténhet. Zion mellett egy másik – szintén kanadai – nyári igazolás, Colin Campbell is remek húzásnak bizonyult a szakvezetés részéről, aki szintén 42 pontot szerzett az eddigi mérkőzéseken.

– Hullámvölgyekkel teli szezont futottunk eddig, úgy érzem, hogy még nem értük el azt szintet, ami bennünk van – nyilatkozta a 27 éves támadó. – Az akadémiából felkerülő fiatal magyar játékosok viszont az idő előrehaladtával egyre jobb teljesítményt nyújtottak, hiszen a képességeik rendben vannak, már „csak” azokban a részletekben kell fejlődniük, amik a meccsrutinnal jönnek. A nyári felkészüléshez képest is nagyot léptek előre. Csapatszinten a koncentráció megtartása lesz a legfontosabb, hiszen amikor fejben ott vagyunk, követjük azokat a megbeszélt dolgokat, amiket a szakvezetés elmondott, az élcsapatok ellen is tudunk meglepetéseket okozni – míg a vereségeinket a nem megfelelő koncentráció okozta. Mindenkinek, így nekem is magasabb szintet kell majd hozni a rájátszásban, ahol bár nagy a tét, az ilyen kiélezett mérkőzésekért kezdtük el ezt a sportot űzni.

Bár nem az idén került fel az akadémiáról, a maga 20 évével Madácsi Benedek is a fiatalabb fehérvári generációt képviseli. Az EBEL-ben eddig egy alkalommal jégre lépő támadó a fegyelmezett, utasításokat követő játékban látja a siker kulcsát.

– A legfőbb célt elértük, bekerültünk a rájátszásba, ez viszont teljesen más lesz, mint az eddigiek. Minden fiatalon, aki velünk volt a szezon során, látszódott a fejlődés, hiszen utánpótlásból egy felnőtt­ligába felkerülve kénytelen az ember gyorsan tanulni. Mindent meg fogunk tenni a sikerért, be kell tartanunk azokat a dolgokat, amiket az edzői stábbal előzetesen megbeszélünk, és akkor még tovább is juthatunk. Személy szerint szeretném megdönteni a tavalyi pontjaim számát, akkor rájátszással együtt zártam 23 ponttal, most minimum négy meccsel kevesebbnél járva tartok ennyinél – tette hozzá Madácsi.

A Ferencváros–Titánok párharc február 24-én, hétfőn Pesterzsébeten, míg a Dunaújvárosi Acélbikák–Újpest viadal február 22-én kezdődik Újvárosban.