Az első győzelmükre hajtanak a Pécs ellen

A labdarúgó NB II. hatodik fordulójában a még nyeretlen Aqvital FC Csákvár a Pécsi MFC gárdáját fogadja ma este hazai környezetben.

Bár a Fejér megyei csapat továbbra sem győzött az idei bajnokságban, az azért mindenképpen jó előjel a formát tekintve, hogy az előző szezont az NB I.-ben töltő Kaposvár otthonában kétgólos hátrányból felállva is pontot tudott szerezni még vasárnap este. Sőt, nemcsak visszajött a meccsbe, de nagyon közel volt ahhoz, hogy ne csak egyenlítsen, de a győztes gólt is megszerezze.

Ennek fényében a csákváriak joggal bízhatnak benne, hogy a jó játékuk hamarosan eredményekben is megmutatkozik, és ki tudja, talán szerdán, hazai pályán meglehet az első győzelem is. Visinka Ede vezetőedző is ebben reménykedik. Úgy véli, hogy együttese megmutatta, mekkora mentális erővel rendelkezik, hiszen képes volt vesztes helyzetből is felállni. Ez az eredmény, illetve ahogy elérték azt, hitet kell, hogy adjon a folytatásra.

Ellenfelük a hétközi fordulóban az újonc, de egyáltalán nem rutintalan Pécs együttese lesz, amely Vas László vezetésével tavasszal simán harcolta ki a feljutást, s a nyári erősítések után képes lehet a mezőny első felében végezni. A rajtjuk is ezt predesztinálja: gáláztak a Dorog ellen (4-0), s bár Nyíregyházától kikaptak (2-0), a két korábbi élvonalbeli gárdával, a Győri ETO-val (2-2), illetve a Békéscsabával (0-0) leikszeltek, míg Kazincbarcikáról (0-1) három ponttal tértek haza. A veretlen Békéscsaba ellen a legutóbbi fordulóban, egy zaklatott mérkőzésen gól nélküli döntetlent értek el otthon. Dicséretes, hogy 3500 piros-fekete szimpatizáns látogatott ki a mérkőzésükre, ebből kifolyólag nagy valószínűséggel idegenbe is sok fanatikus elkíséri és buzdítja majd a csapatot. Teljesítményükről sokat elárul, hogy két győzelmet, három döntetlent, egy vereséget és mindösszesen négy(!) kapott gólt számlálnak, ráadásul háromszor is érintetlen maradt a hálójuk. Ugyanakkor vendégként csupán egyszer találtak a hálóba, igaz, az három pontot ért a Kazincbarcika ellen.

Jelenleg a tabella kilencedik helyén tanyáznak, holtversenyben a Kaposvár együttesével. Olyan rutinos játékosok érkeztek a nyáron a klubhoz, mint a mozgékony Óvári Zsolt (Puskás Akadémia, Diósgyőr), Preklet Csaba (ZTE, Vasas, Tiszakécske), Króner Martin (Vác, DVSC, ZTE, Budafok), Batizi-Pócsi Balázs (Nyíregyháza, MTK, Sopron, Tiszakécske), vagy éppen az elmúlt években a Csákváron védő Hermány Bence. A 19 órakor a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban kezdődő találkozót Molnár Attila dirigálja.