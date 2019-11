Az első félidőben nyújtott játékával nyert a MOL Fehérvár FC Miskolcon

Felszabadultan futballozott a MOL Fehérvár FC, s elhozta a pontokat a Diósgyőri VTK otthonából az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 14. fordulójában.

Az élvonal soros fordulójának nagy kérdése volt, hogy miként hat a MOL Fehérvár FC együttesére a hétfői edzőváltás? Elegendő volt-e néhány nap a Marko Nikolicsot váltó katalán trénernek, Joan Carrillonak, hogy rendbe tegye a Vidit?

A fehérváriakkal 2015-ben bajnoki címet szerzett edző hangsúlyozta az ismételt közös munka első hetében: nem lehet más a csapat célja, mint hogy minden meccsét megnyerje, mert nem tett le a bajnoki cím eléréséről. Több helyen is változtatott Joan Carrillo a Nikolics-éra alatt még a múlt szombaton szerepeltetett kezdőhöz képest. Hangya Szilveszter helyett Stopirát tette a védelem bal oldalára, s visszakerült a pályára az utóbbi időben inkább mellőzött Anel Hadzic is. És kezdett Kovács István is, aki a miskolci „mozi” főszereplőjévé vált.

A DVTK vezetőedzője, Feczkó Tamás eltiltását töltötte, így csak a lelátóról, tétlenül szemlélhette, hogy hamar hátrányba kerül alakulata. Boban Nikolov küldte be a meccs első szögletét balról a 6. percben, Muszliu közelről fejelt, de Danilovics hatalmas bravúrral a vonalról tudta kiütni a labdát, azonban az árva lasztira Stopira előrevetődve érkezett, és másfél méterről fejelt a hálóba, 0-1. Működött a fehérváriak 4-2-3-1-es hadrendje – ami aztán inkább „karácsonyfává” alakult –, azonban nem volt eszeveszett az offenzíva. Mégis, Kovács István kétszer is parádés passzal hozta helyzetbe Nikolovot, az észak-macedőn válogatott azonban elsőre az oldalhálóba, majd Danilovicsba lőtte a labdát jobb belsővel. Aztán nagyot hibázott a saját térfelén. A 42. percben a jobb szögletzászló felé kapott egy hazaadást Kovácsik Ádám, a kapus nem vágta előre, hanem Nikolovhoz paszolt, aki középre, Negohoz továbbított volna, de pontatlan volt. Bacsa Patrik lecsapott a labdára, s Nego vállát szorongatva spiccelt a visszaérve vetődő Kovácsik hóna alatt a kapuba, 1-1. Nem omlott össze az egyenlítéstől a Vidi, a hosszabbításban Futács készített le egy labdát Kovácsnak, aki két védőt is becsapott, majd 15 méterről jobb külsővel perdített a jobb alsó sarokba, 1-2.

A szünetben nem cserélt egyik fél sem. Csordogált a meccs, mígnem Prosser Dániel 18 méterről jobbal el nem trafálta a keresztlécet. Átvette az irányítást a Diósgyőr, s kiveszett az erő a fehérváriak futballjából. Carrillo váltott is, jó 20 perc elteltével, Petrjak helyett Milanovot tette fel. A DVTK ugyan próbálkozott, de nem igazán jelentett veszélyt. Juhász és Muszliu jól takarítottak középen, ha pedig elsuhant a lábak között a labda, Kovácsik fogta. A 86. percben semmiből döntötte el a mérkőzést a Vidi. Kovács dobta helyzetbe Nikolovot, aki megforgatta Tamást, majd Vági lábai között jobbal lőtte ki a hosszú sarkot, 1-3.

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK–MOL Fehérvár FC 1-3 (1-2)

Miskolc, DVTK Stadion, 4267 néző.

Vezette: Berke Balázs (Medovarszki, Horváth R.)

DVTK: Danilovics – Sesztakov (Orosz, 91.), Polgár, Tamás, Vági – Iszlai, Márkvárt – Hasani (Korbély, 73.), Rui Pedro, Prosser (Szabó B., 88.) – Bacsa. Megbízott edző: Pacsi Bálint

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Musliu, Stopira – Hadzic (Elek, 75.), Nikolov – Kovács (Pantics, 90.), Pátkai, Petrjak (Milanov, 66.) – Futács. Vezetőedző: Joan Carrillo

Gól: Bacsa (42.) illetve Stopira (6.), Kovács I. (45+2), Nikolov (86.)

Sárga lap: Iszlai (36.) illetve Elek (80.), Szalai T. (edző, 80.)

Kiállítva: –

Vezető képünk illusztráció!