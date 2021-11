Az első fehérvári tripla

A Mol Magyar Kupa 4. fordulójában a BVSC otthonában simán, 5-2-es győzelemmel jutott tovább a Mol Fehérvár. Az öt találatból hármat a csapatkapitány, Nikolics Nemanja szerzett, akinek ez volt az első mesterhármasa a piros-kék klub színeiben.

A hétközi kupafordulóban sok kérdést nem hagyott nyitva a második félidőre Szabics Imre együttese a harmadosztályú BVSC-Zugló otthonában. 45 perc után 3-0 állt az eredményjelzőn, majd a második félidőben 5-0 is volt az állás, de a találkozó végén nem koncentrált a fehérvári védelem, így a hazaiak szépíteni tudtak, a vége 5-2-es Fejér megyei siker lett. A találkozón Dárdai és Kodro mellett az elmúlt időszakban a bajnokságban mellőzött Nikolics Nemanja háromszor is bevette a fővárosiak kapuját.

– Minden egyes mérkőzésből lehet tanulni, nem csak akkor, amikor élvonalbeli ellenfél ellen játszunk – nyilatkozta a klub honlapjának Nikolics. – Tiszteltük a BVSC-t, és koncentráltunk már a meccs elején, fontos volt, hogy már korán meg tudtuk szerezni a vezetést. Az első félidei játékunk tetszett, jöttek a gólok, és sok helyzetet alakítottunk ki. A második félidőben voltak dolgok, amik nem tetszettek, a két bekapott gól miatt is bosszúsak lehetünk, majd ebben a tekintetben javulnunk kell, mert mostanában nem sikerül kapott gólok nélkül befejeznünk a meccseket. Emiatt sajnálom is a védelmet és a kapusokat, mert nekik ugyanolyan fontos lehet egy-egy kapott gól nélkül lehozott meccs, mint nekünk csatároknak a gólok.

Bármilyen furcsa, a 34 éves támadó az első mesterhármasát szerezte a Vidi színeiben. Holott Nikolics már a 155. gólját jegyezte a fehérvári klub színeiben, valamint korábban kétszer is magyar gólkirály volt a piros-kékek mezében. Ezzel a triplával a magyar válogatott csatár elmondhatja magáról, hogy az összes eddigi csapatában legalább egyszer szerzett három gólt egy tétmérkőzésen.

– Örülök annak, hogy végre itt is összejött, hiszen valamennyi korábbi klubcsapatomban sikerült legalább egyszer mesterhármast szereznem, és mindegyik különleges számomra valamiért. Ahogy azt többször elmondtam már, nem levezetni igazoltam haza a Vidibe. Mint mindig, ezúttal is komoly célokat fogalmaztam meg, mind csapatszinten, mind pedig egyénileg. Nagyon közel járok ahhoz, hogy beállítsam és aztán meg is döntsem Szabó József NB I-es vidis klubcsúcsát. Sajnos az első 11 fordulóban mindössze egy gólt sikerült szereznem, ez messze a várakozásaim alatt van, de továbbra is nagyon motivált vagyok, minden nap nagyon keményen dolgozom, és tudom, hogy a hátralévő 22 fordulóban meg is lesz a kemény munka eredménye.