Az első emberelőnyös szituációra 35 percig kellett várni

A sok kapura lövés nem volt egyenesen arányos a gólok számával, így végül szűkösen, de otthon tartották a három pontot a Dunaújvárosi Acélbikák a jégkorong Erste liga szerdai játéknapján az esélytelenebb Hokiklub Budapest csapata ellen.

Némiképp meglepőnek hathatott a három gól az összecsapáson – de a győzelem, ha kevés gól születik, akkor is győzelem, s ezt az ingerszegény találkozót most be tudta húzni a hazai pályán Miroslav Ihacak legénysége.

Az előzetes várakozásokkal ellentétben – legalábbis az enyémekkel biztosan – nem estek egymásnak a felek, inkább amolyan edzéstempóban játszott egymással a két gárda. Ettől függetlenül az első két-három percben főleg Garret Hughson kapuja előtt zajlott a játék, ám a támadás és a védekezés is a helyén volt – utóbbi inkább csak a Bikáknál – így nem is igazán jegyezhettünk fel veszélyesnek mondható történéseket a nyitó felvonás első felében.

A Bikákon azért látszott (ha más miatt nem is, de a játékerő különbsége érezhető volt – a szerk.), hogy kézben tartják a már-már unalmasan indult találkozót, s ezt bizonyítja a hazaiak bombaigazolásának, név szerint Tom Zanoski találata is – amit végül nem adtak meg (pedig milyen bemutatkozás lehetett volna…)

No, sokat nem kellett azért várni a vezető találatra – egy fővárosi támadásból alakult ki minden, Hughsonról kipattanó korong hazai botra került, a jobb oldalon Turcotte lógott meg, s kapta is a pakkot, melyet egy gyors felpillantás után középre tett az érkező Silló elé, aki nem hibázta el a lehetőséget, 1-0.

A harmad utolsó öt percében egy kettős kiállítást láthattunk, a később a vendégek egyetlen találatát szerző Michael Satek testre ütés miatt, míg a piros mezesektől Kovács Bronson akadályozásért hagyta el a játékteret. Az Újváros 10-szer, a vendégek 15-ször lőttek kapura az első 20 percben.

A középső etap voltaképpen nem nagyon hozott érdemleges játékot (a fehér mezes Hokiklub játéka érvényesült egyébként inkább a meccs

ezen periódusában), leszámítva egy elég ritka jelenetet: Joona Manninen, a fővárosiak a finn játékosa a pályáról kipattanó lövésével kettévágta a korongot, így új pakkot kellett elővenni a folytatásra.

A záró felvonás úgy kezdődött, ahogy Jen Brandström megálmodta – a középkezdést követően Satek kapta meg a pakkot, majd némi igazgatás után a bal felsőbe vágta, 1-1.

A szezon során először a másodvonalban kezdő Somogyi Balázs ment ki meg nem engedett testjáték miatt két percre gondolkozni. A létszámfölényt nem tudta kihasználni a Hokiklub, s ezt maga az érintett bosszulta meg – Dansereau zseniális meglátással indította őt, aki 1 az 1-ben megverte Kiss Bencét, 2-1.

Az utolsó 3 percet kapus nélkül játszották a vendégek, de nem sikerült egyenlíteniük, maradt a 2-1.

JEGYZŐKÖNYV

Dunaújvárosi Acélbikák–Hokiklub Budapest 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 150 néző. Vezette: Soós, Soós, Pálkövi, Horváth.

Acélbikák: Hughson – Vuorijarvi, Kovács B., Dansereau (1), Azari,

Zanoski – Lendák, Hüffner, Silló 1, Somogyi B. 1 (1), Turcotte (1) –

Dósa, Hruby, Mazurek, Németh P., Kovács E., Ambrus, Pinczés O., Ráduly,

Gebei, Tamás. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak

Hokiklub: Kiss – Lakatos, Szécsi P. (1), Pihlqvist, Satek 1, Szűcs –

Bugár, Linke, Koski, Lőczi, Manninen – Reiter, Bán, Németh Á., Petres,

Szappanos – Berry-Lamontagna, Lévai, Horváth, Glofák. Vezetőedző:

Jen Brandström

Kapura lövések: 33-36 Kiállítások: 6, illetve 2 perc