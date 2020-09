Az első edzőmeccsen a kaposváriakat verték a fehérvári kosarasok

Az első felkészülési meccs jelentette akadályt sikerrel vette az Alba kosárcsapata, hazai pályán verték a Kaposvárt, 73-63-ra.

Üresen maradtak a székek az Alba Regia Sportcsarnokban, a fehérváriak zártkapus meccsen fogadták a KKK-t a Gáz utcában, ez volt az albások felkészülési meccse, ugyanis a szerdán, Veszprémbe tervezett derbi elmaradt. Frank Turner nem lépett pályára, melegítőben figyelte a társak gyakorlását a kezdés előtt. Vojvoda szerzett labdát és meg sem állt a gyűrűig, ő szerezte a meccs első pontjait. Hendlein első büntetőjét bedobta, a másodikat nem, Csorvási nem hibázott a gyűrű alatt. Markovic sem rontott, miként Stacy Davis sem, a túloldalon is igyekeztek, főleg Hendlein volt elemében. A hazaiak nem tudtak ellépni, mi több, a vendégek gyorsan egyenlítettek, 8-8. Vojvoda révén ismét a házigazdáknál volt az előny, igaz, nem sokáig, a somogyiak Hendlein triplájával válaszoltak, ezt tette a túloldalon Davis is, a Fehérvár visszavette a vezetést, 13-11. Az amerikai légiós betalált középtávolról is, Vojvoda leült a kispadra, szusszanni, visszatért a helyén Markovic, valamint érkezett Awogbemi Sodiq is. A házigazdák elléptek hét ponttal, az első negyed 21-16-os vezetésükkel zárult. Mindkét oldalon estek kosarak, a kaposvári születésű fehérvári kulcsember, Vojvoda Dávid gyorsan elérte a 10 pontot, Takács Milán triplát hintett a sarokból (27-20), a folytatásban is az Alba diktálta a tempót, végig tíz ponttal vezettek a második negyedben. Demetre Rivers kosaraival a végén közelebb jöttek a somogyiak, félidőben 38-32 állt az eredményjelzőn.

A folytatásban Davis és Markovic gyorsan beköszönt, a látogatóknál Morris Currynek voltak ügyes megmozdulásai. Az utolsóként szerződtetett Esa Ahmad is megszerezte első pontját büntetőből, a második kísérletét azonban elvétette. Hét pontra zárkóztak a somogyiak (43-36), aztán még közelebb jöttek a mozgékony, irányító Curry révén. Három pontra szűkült az Alba előnye, Markovic Luka hármassal jelentkezett, Krnjajski büntetőkkel válaszolt a túloldalon. A meglepően magabiztos Omenaka Godwin zsákolt nagyot, a harmadik tíz percet a mindig megbízható Vojvoda távoli hármasa zárta le, 55-43-ra vezetett Forray Gábor legénysége. Csorvási két büntetőjét elnagyolta, Godwin nem hibázott, Davis pedig jól szedte a lepattanókat, a túloldalon Hock Gergő kapta el a ritmust, ami ahhoz volt elég, hogy a vendégek tízen belülre érkezzenek. A zárás előtt mindkét oldalon születtek kosarak, az Alba gyakorlatilag végig vezetve, megérdemelten nyert 73-63-ra. Folytatás kedden este, a Zalaegerszeg ellen.

Alba Fehérvár-Kaposvári KK 73-63 (21-16,17-16,17-11,18-20)

Az Alba gárdája Takács Martin, Vojvoda 19/9, Curry 2, Davis 13/3, Csorvási 9, csere: Takács Milán 5/3, Markovic 9/3, Kass, Godwin 12, Awogbemi 3, Ahmad 1 összeállításban szerepelt a mérkőzésen.