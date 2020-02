Az első állomás

Alaposan megunhatják majd egymást a Mol Fehérvár FC és a ZTE FC labdarúgói, mivel előbb szombaton 17 órakor az OTP Bank Liga 22. fordulójában találkozik a két együttes, majd Fortuna jóvoltából a Magyar Kupában a legjobb nyolc között is összecsapnak majd két meccs erejéig.

A két csapat közös történelme közel öt évtizeddel ezelőtt kezdődött az NB I-ben, amikor a zalai együttes először harcolta ki az 1971/72-es idényben az első osztályú tagságot. Azóta számtalan mérkőzést játszottak, ám a 2001/2002-es magyar bajnoki cím után már csupán egyszer, 2005/2006-ban lettek dobogósok, és szép lassan lejtmenetbe váltottak. Ez olyannyira „sikeresnek” bizonyult, hogy 2012-ben kiestek a második vonalba, és hét szűk esztendőt töltöttek ott. Tavaly nyáron aztán megnyerték az NB II-t a Kaposvári Rákóczi FC előtt, és jelentősen megerősített kerettel tértek vissza az OTP Bank Liga mezőnyébe. Az újonnan érkezettek között találjuk a Vidi korábbi középpályását, Nikola Mitrovicsot, valamint Eduvie Ikoba, Stieber Zoltán, Demjén Patrik, Bobál Dávid és a csapat házi gólkirálya, a hét találatnál járó Radó András is jó vételnek bizonyult. A Vidiből jelenleg is két futballista szerepel kölcsönben a ZTE-ben, Bolla Bendegúz már az NB II-ben is alapembere volt a csapatnak, míg Tamás Krisztián a nyáron került Zalába.

Legutóbb november elején Zalaegerszegen játszottak meglehetősen hektikus kilencven percet a felek, melynek végén mindkét csapatnak meg kellett elégednie az egy ponttal. A piros-kékek az első negyvenöt percben kétgólos előnyt adtak vendéglátóiknak, Bobál Gergely duplázott. Majd ugyan visszatértek a meccsbe, ráadásul Nego Loic, Armin Hodzic és Futács Márkó révén fordítani is tudtak, ám ellenfelük a lefújás előtti pillanatokban, a 93. percben Lesjak Zoran közeli találatával kiegyenlített, 3-3.

Azóta sok víz lefolyt a Zalán, a ZTE FC egy tapodtat sem mozdult előrébb a tabellán, továbbra is a kieső, tizenegyedik helyen állnak, igaz, jócskán, 11 ponttal megelőzve a mögöttük kullogó Kaposvári Rákóczi FC csapatát, ellenben tapadnak a náluk két ponttal többet gyűjtő Paksi FC-re.

Így aztán egész biztos, hogy kiélezett és küzdelmes mérkőzést láthatnak a Mol Aréna Sóstóba kilátogató szurkolók. Két okból is érdekes lehet még a meccs. Egyrészt a vendégek kispadján a múlt héten az Újpest FC ellen győzelemmel debütált az NB I-ben a Dobos Barnát váltó egykori 21-szeres válogatott Márton Gábor, másrészt március 4-én és 11-én a Magyar Kupa 10. fordulójában újra összefutnak majd.

A Vidivel kapcsolatos hír, hogy a legutóbbi ZTE elleni meccsen 83 percet a pályán töltő középhátvédet, Rus Adriánt – aki idén még nem játszhatott – sportsérv miatt megműtötték. Rajta kívül az eltiltások miatt Futács Márkó, Armin Hodzic és Elek Ákos sem léphet pályára.