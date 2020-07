Az előzetes híreknek megfelelően Márton Gáboré lett a Vidi kispadja

Márton Gábor irányítja az előttünk álló idényben a Mol Fehérvár FC csapatát, a szakember 1+1 éves szerződést írt alá a klubbal.

Szerdán késő délután Sóstón már arról beszélgettek a szurkolók a Mol Fehérvár FC II és az Iváncsa KSE felkészülési mérkőzése előtt mikor nyilvánosságra hozta honlapján a fehérvári klub Márton Gábor kinevezését, hogy milyen hatást vált ki érkezése? Kétségtelen, hogy az 53 éves, egykori 21-szeres válogatott szakember olyan tavaszt produkált a télen még kieső helyen levő ZTE-vel, amely februári érkezése után végül simán bent maradt. Ez igencsak megsüvegelendő, nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy megnyílt előtte az út a Vidi kispadjához.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az utolsó közel tíz évben Mezey György és Horváth Ferenc jelentette a magyar edzői kar elismerését, a köztes időszakban kizárólag külföldi szakember dirigálhatta az utóbbi évtizedben három bajnoki címet bezsebelő együttest.

Megkockáztatjuk, hogy Paulo Sousa 2011 nyarán történt bemutatásakor telt meg ennyire utoljára a klub sajtóterme, a sajtó képviselői nagy várakozással tekintettek a szakember bemutatása elé. Ahogy legutóbb Kovács Zoltán klubigazgató fogalmazott: „erre a szezonra senki nem lehet büszke a Vidinél”. Így aztán óhatatlanul felvetődött az edzőváltás, Joan Carrillo hét hónap után megkapta az útilaput, távozott.

– A bajnokság végén gyorsan kellett dönteni arról, hogy Joan Carrillóval vagy nélküle kezdjük el a felkészülést az új szezonra. Felgyorsultak az események, végül az edzőváltás mellett döntöttünk, ekkor pedig végig két jelölt közül választhatott a klubvezetés: Márton Gábor mellett egy külföldi edző is képbe került, végül a magyar szakembert neveztük ki. Hosszú idő után tudjuk ismét magyar szakmai vezető kezébe adni az irányítást, biztos vagyok abban, hogy Márton Gábor sikerrel veszi az akadályokat. Nem titok, folyamatosan figyelemmel követjük a magyar edzői kar működését, hiszen a magyar futball építése és felemelkedése nem lehet sikeres nélkülük. Üde színfoltja volt az NB II-es bajnokságnak a Márton Gábor által vezetett Siófok a maga megalkuvást nem tűrő, bátor támadófocija, és ezt Zalaegerszegen is folytatni tudta az NB I-ben is, miközben nagyon komoly nyomás volt a csapatán a kiesés elkerüléséért folytatott harcban. Sok beszélgetés után körvonalazódott, hogy ő az egyik fő jelöltünk, végül rá esett a választásunk. Örülünk, hogy hosszú idő után egy tehetséges magyar edző kezébe adhatjuk a Vidi szakmai irányítását, könnyen meg tudtunk vele állapodni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon eredményes lesz. – fogalmazott a klubigazgató. Márton Gábornak láthatóan még szoknia kell a fokozott médiaérdeklődést, de állta a tollforgatók rohamát, kérdéseit.

– Az biztos, hogy nagyon meglepett a Vidi megkeresése, hiszen az utóbbi években nem volt jellemző, hogy magyar vezetőedző irányította volna a gárdát. Nagy feladat vár rám, tisztában vagyok az elvárásokkal, de úgy gondolom, hogy fel tudok nőni ehhez a feladathoz.



Kétségtelen, hogy koncepcionális változás történt a vezetőedző posztján, ahogy Kovács Zoltán is elmondta annak idején Horváth Ferenc is sikeresen dolgozott a csapattal, így ez jó előjel lehet Márton Gábor számára is. Viszont nem könnyű a helyzete, dacára annak, hogy magyar edző kezébe került a marsallbot. A csapat összetétele még képlékeny, egyelőre két szakembert szeretne magával hozni a szakmai stábba, az ő szerződtetésük folyamatban van. Rajtuk kívül Szalai Tamás és Brockhauser István munkájára is számít a jövőben.