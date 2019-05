Az elődöntőt célozzák a koronázók

Sorsdöntő mérkőzés vár a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapatára a hétvégén.

Négy mérkőzést követően három győzelemmel és egy vereséggel állnak a fehérvári amerikaifutballisták, ami jelenleg a hatcsapatos tabella második helyéhez elegendő. Ezzel megegyező mérleggel áll az Enthroners szombati ellenfele, a Budapest Cowbells együttese is, akik a mostani állás szerint csupán rosszabb pontkülönbségük miatt szorulnak a harmadik helyre. Mindez azt jelenti, hogy az a csapat, amelyik szombaton győzni tud, megszerzi a második helyet, és bebiztosítja helyét az elődöntőben, míg a vesztes a harmadik helyre szorul, és plusz egy mérkőzést – wild card kör – kell majd vívnia a továbbjutásért. A tét tehát hatalmas, a bajnoki döntőbe jutást célul kitűző fehérváriak pedig nem is lehetnének motiváltabbak az összecsapást megelőzően.

A Cowbells védelme rendre hatékonyan állítja meg az ellenfél futójátékait, így a Fehérvár remek formában játszó villámléptű futója, Ryan ­Tuiasoa is kemény mérkőzésre számíthat.

– Nagyon erős a védelmük, a támadósorunknak agresszívnak kell lennie és pontosan kell végrehajtania mindent ahhoz, hogy feltörjük őket. Szerintem a srácok képesek arra, hogy megszerezzék a második helyet, de nem is érdemes erről beszélni, a pályán kell ezt eldönteni – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Jim Ward, a fehérváriak edzője. A mérkőzés szombat 13 órakor kezdődik a First Fielden.