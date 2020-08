Az elnök reméli, szeptember végén rajt

Ha minden az előzetes elképzelések szerint történik, szeptember 25-én elrajtolhatnak a Bet-at-home ICE Hockey League küzdelmei.

Az osztrák bázisú hokiliga, a sokáig EBEL-ként futó pontvadászat új néven indul, ha minden klappol, szeptember végén dobják a korongot. A liga elnökének tárgyalásai az osztrák sportminiszterrel arra utalnak, hogy a korábban közzétett szezonrajt valóban megvalósulhat. A Hydro Fehérvár AV19 illetékesei ennek megfelelően készülnek. Az elnök, Gál Péter Pál a sógoroktól kapott információkra támaszkodik, úgy kalkulál, hogy augusztus közepén megkezdik a bérletek árusítását. Nem néznek könnyű szezon elé, igaz, a nemzetközi sorozat többi együttese sem.

– Minden klub szembesül szponzorációs kieséssel, egyéb, gazdasági kihívásokkal, ezért kértünk mindenkit, hogy maradjon mellettünk. Sokkal több a pozitív visszajelzés, mint a negatív, drukkereink bíznak abban, hogy jó együttessel vágunk az új idénynek, amely valós eséllyel pályázik a rájátszásra. Nagy öröm, hogy Hári János és Bartalis István személyében jegyzett játékosok tértek vissza hozzánk. A bérletkonstrukciókkal arany középutat szeretnénk kialakítani, a tervünk az, hogy a meccseink megtekintése ezentúl is megfizethető legyen. Remélem, nézők előtt kezdjük a szezont, de felkészülünk arra is, hogy a szabályok változására gyorsan tudjunk reagálni.

Az online stream lehetőségét próbálják kidolgozni, a tárgyalások lezárása előtt vannak az egyik hazai sportcsatornával, amely eddig is közvetítette a Volán hazai találkozóit.

– Jó eséllyel ott lesz látható a következő szezon mérkőzéseinek jó része, szeretnénk elérni azt, hogy a lehető legjobb minőségben, online streammel is tudjunk szolgáltatni. Ha az új idény zárt kapuval kezdődik és folytatódik, a megvásárolt bérlettel rendelkezők számára ingyenes, másoknak pedig fizetős lesz a stream. Dolgozunk ezen a formátumon.” A szezont megelőző Ifjabb Ocskay Gábor emléktorna kapcsán Gál Péter Pál közölte, a járványhelyzet miatt nem rendez klasszikus emléktornát a klub. Idén emlékhétvégének nevezett, kétmérkőzéses rendezvény következik, szeptember 11-én és 12-én a remények szerint két, nívós ellenféllel szembeni összecsapással tiszteleg az egyesület elhunyt csapatkapitánya előtt. „A két gárdát azért nem szeretném még megnevezni, mert várjuk tőlük az írásbeli szándéknyilatkozatot a részvételről.”

Az ICE sorozaton szereplő nagycsapat és a hazai bázisú Erste Ligában érdekelt Titánok kapcsán a legfontosabb, hogy mindkét együttes átvészelje a szezont. A farmcsapat hazai meccseit s Kisalföldön vívja. – Meggyőződésem, a Titánok a Rába-parti városban is közönségszórakoztató meccseket játszik majd. Többször egyeztettünk a győri vezetőkkel, rövidesen elutazunk hozzájuk, a részleteket, technikai kérdéseket átbeszéljük. A csapat Fehérváron edz, a bázisa itt marad, csak a bajnoki találkozóit vívja a Kisalföldön. A fehérvári bérletesek ingyen tekinthetik meg a 80 kilométerre, a Győri Jégsport Központban rendezendő derbiket.