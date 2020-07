Az élmezőnyben végzett a Desz-épek SE

Forró a homok a hűsítő Velencei-tó partján. Szombaton és vasárnap Agárd és Gárdony határában randevúztak a legjobb honi strandkézilabdázók. A július 4–5-i kvalifikációval folytatódott a Strandkézilabda Nemzeti Bajnokság.

Az idei strandkézilabda-bajnokság második, agárdi állomásán találkoztak ismét a honi játékosok, ahol akárcsak az előző alsóörsi fordulón, amely egyben Magyar Kupa is volt, az ország krémje képviseltette magát. A nézők, a szurkolók ismét jól szórakozhattak, kikapcsolódhattak, hiszen a starndkézilabda minden szépségét megtapasztalhatták a Velencei-tónál. Gyönyörű lányok, izmos, sportos pasik harcoltak a minél jobb helyezésekért, ráadásul igazi kánikula fogadta Magyarország legjobb játékosait.

Ezúttal is ott voltak a dunaújvárosi DESZ-épek SE csinos hölgyei, akik egy újabb lépést tettek meg az országos döntő felé. Kurán István vezetőedző számításai szerint jelenleg, két forduló után az 5. helyen állhatnak abban a versenyben, melynek végén a 10 legjobb női és férfi csapat lehet majd ott az augusztus elején megrendezésre kerülő országos döntőben.

– Ismét egy nagyon tanulságos, parázs csatákkal tűzdelt állomáson vagyunk túl. Az agárdi pályán minden feltétel adott volt a remek hangulatú rangos torna megrendezésére. A lányok pedig ismét kitettek magukért. Alsóörsön hetedikek lettünk, most pedig az igen előkelő ötödik hely megszerzésével karnyújtásnyira kerültünk a finálétól, ahol már csak az ország legjobb 10 csapata léphet majd pályára – kezdte értékelését, majd a részletekbe is beavatotta lapunkat.

– Végre valamennyi játékosunk bevethető volt, valamint az utánpótlás-válogatottban szereplő Asztalos Lili is végig nálunk játszott, ami szintén hozzájárult ehhez a nagyszerű eredményhez. Az első nap délelőttjén két sima meccsünk volt, a XVI. kerületi KMSE és a XIX. kerületi KISZE ellen. A papírformának megfelelően hoztuk a két mérkőzést nagy gólkülönbséggel, majd ki-ki meccset játszva, csupán szétlövésben maradtunk alul a Szent István SE-vel szemben. Délután a későbbi döntős OVB Beach Girls várt a lányokra, ám taktikai megfontolásból a legfiatalabbaknak szavaztam bizalmat, hogy megérezzék, milyen is egy nagy bajnok ellen játszani. Számunkra a legfontosabb mérkőzések másnapra estek. Vasárnap reggel a HelloLányok együttesével szemben sikerült bebiztosítani a csoportban a harmadik helyet és a középdöntőt. A Final Fourba kerülésért az előző fordulóhoz hasonlóan szétlövés döntött a Nyúlon Túl javára. Innentől kezdve az ötödik pozíció volt a maximum, amit el is értünk a Lucky Hands és a HelloLányok legyőzésével. Remélem, hogy Balatonakarattyán (július 25–26.) sikerül kiharcolni az országos döntőbe jutást – zárta gondolatait.

A fordulót a nőknél a LV Sport Multichem Szentendre nyerte, a férfiaknál a Beach Stars BHC örülhetett.