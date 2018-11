Az éllovas BVSC nagyon kitömte a fehérváriakat

A férfi vízilabda OB I/B osztályú bajnokság hetedik fordulójában hatalmas verésbe szaladt bele az újonc FVSE.

Fehérvár Vízilabda Sport­egyesület–BVSC-Zugló 5-18 (0-5, 1-3, 1-4, 3-6)

FVSE: Hajnáczky – Tóth K., Nagy M., Schábel, Bekő, Pászti 1, Pongrácz, Albert 3, Almási 1, Jánosi, Mihályi, Gáti, Csányi, Nagy D. Vezetőedző: Gyöngyösi János.

A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül jó előjelekkel várhatta a szombati összecsapást a fehérvári csapat, Gyöngyösi János tanítványai az előző fordulóban megszerezték első győzelmüket a MAFC otthonában. Nem is akárhogyan, hiszen húsz gólig meg sem álltak Albert Barnabásék. A zuglóiak idén még nem találtak legyőzőre.

A vendégek már az első negyed végére egyértelművé tették az erőviszonyokat: játszi könnyedséggel dobálták a gólokat, 0-5. Az első hazai válaszra a mérkőzés tizedik percéig kellett várni, amikor Almási lövése landolt a fővárosi kapuban. A második játékrészben háromszor köszönt be a listavezető, 1-8.

A félidőt követően folytatta dominanciáját Kemény Kristóf együttese, az utolsó nyolc perc előtt már tíz volt a különbség, 2-12.

A záró­etapban sorozatban hatszor talált be a BVSC, azért még a vendéglátók is meghúzták a találkozó végét, így alakult ki az 5-18-as végeredmény.

A pontvadászatban kilencedik helyen tanyázó székesfehérvári pólósok legközelebb Szegeden ugranak medencébe november 24-én, szombaton 11 órai kezdettel.