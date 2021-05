Az életükért küzdöttek

Múlt hétvégén kulcsfontosságú győzelmet aratott az Alba FKC női együttese Érden, a 29-25-ös győzelemnek köszönhetően már a tabella közepe felé tekinthetnek.

A hét közepén, hazai pályán, a Fradi elleni vereséget mindenki elkönyvelte, a bajnoki cím első számú favoritja 11 gólos győzelmet aratott a Verseci úton. Az eredmény meg is felelt a papírformának, a fehérváriak a második félidőben jól játszottak, ezt a játékrészt egy góllal veszítették el.

– Szerettük volna megnehezíteni az FTC dolgát, azt kértem a lányoktól, felszabadultan kézilabdázzanak. A második játékrészben akadtak olyan periódusok, amikből tudunk építkezni, a fiataljaink jól szálltak be, Gerháth Kincső nagyon eredményes volt. Ismét góllal szállt be a Fradi elleni, idegenbeli meccsen is egyszer eredményes, 17 éves, roppant tehetséges Sulyok Réka. Második NB I-es meccsén lépett pályára a tavaly nyáron, a boglári akadémiáról igazolt Kubina Molli, aki Győrben szerepelt először a legmagasabb osztályban, ezúttal is tíz percet kapott a bizonyításra, megtette a magáét. Mindhárom kapusunk bizalmat kapott, Dányi kezdett, aztán bejött Pijevic, valamint Kubina is, eleve így terveztük, hogy hálóőreink szóhoz jutnak a derbin – mondta Józsa Krisztián vezetőedző.

Hozzáteszi, a hétvégi, érdi diadal volt az igazán fontos, ha a gárda veszít, könnyen megérinthette volna a kiesés szele.

– Azt tudtuk, ha egy pontot szerzünk Érden, azzal biztosan bennmaradunk, vereség esetén nagyon nehéz helyzetbe kerültünk volna, gyakorlatilag az életünkért küzdöttünk. Ha kikapunk, a Szombathely pontszámban utolérhetett volna bennünket, a vasiak legutóbb a Békéscsabát verték, ezzel a viharsarkiak kiszálltak a küzdelemből, biztosan kiesnek. Az utolsó forduló nagy kérdése, ha a Szombathely legyőz bennünket, a Boglári Akadémia-SZISE pedig nem szerez pontot a Kisvárda ellen, az újonc balatoni akadémisták búcsúznak az élvonaltól. Nagyon fontos volt az érdi siker, ugyanis vasi kudarc esetén komoly esélye lett volna hármas körbeverésnek, amiből mi jöttünk volna ki legrosszabbul. De ez már nem téma, felfele tekintünk, minden esélyünk megvan a 8. hely megszerzésére, ami azt jelenti, hogy középcsapatként zárhatunk. Feltéve, ha nyerünk a nyugati határszélen, a bogláriak megverik a Kisvárdát, az Érd pedig nyer Dunaújvárosban.

Érden a szélső, Töpfner Alexandra alighanem az élete meccsét játszotta, 11-szer volt eredményes, nem véletlenül ő jelent meg a vezetőedzővel a meccset követő sajtótájékoztatón. Utasi Linda is extrát nyújtott, hatszor köszönt be, fontos szituációkban.

– Érdekes szezon ér véget rövidesen, szeptemberben, a bogláriaktól elszenvedett vereség után vettem át az együttest. Azóta idegenben 9 pontot szereztünk, nyertünk Kisvárdán, Debrecenben, Mosonmagyaróváron, valamint két hete döntetleneztünk Békéscsabán. Ott is komoly esélyünk volt a sikerre, a végén egalizáltak a hazaiak. Itthon 6 pontot sikerült összekaparnunk, legyőztük a szombathelyieket, a békéscsabaiakat és a dunaújvárosiakat. Idegenben lényegesen jobban ment, gyakorlatilag bravúrgyőzelmeket arattunk, a Kisvárda, a Debrecen, az Érd és az Óvár is egyértelműen esélyesnek számított, a mosoniak komoly győzelmi szériát követően fogadtak bennünket a 3. helyen, a bajnokságot is ebben a pozícióban fejezik be, történetük legjobb helyezését produkálva. A DVSC is ott volt a közvetlen élmezőnyben, amikor hozzájuk látogattunk. Úgy tűnik, akkor játszunk igazán jól, ha nincs rajtunk teher. Amikor hazai pályán mi számítottunk favoritnak, megremegtek a kezek, olyan meccseket veszítettünk el, amiket hoznunk kellett volna.