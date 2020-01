Az elbukott Magyar Kupa-döntő Hannu Järvenpää állásába került

Miután az EBEL-ben szereplő Hydro Fehérvár AV19 6-3-eas vereséget szenvedett a jégkorong Magyar Kupa döntőjében az esélytelenebbnek vélt Ferencvárostól, összeült a fehérvári válságstáb, s menesztette Hannu Järvenpää vezetőedzőt. A szakmai munkát az eddigi másodedző, a szintén finn Antti Karhula irányítja a továbbiakban, segítője a tavaly még játékosként a fehérváriakat erősítő Arttu Luttinen lesz.

A tények: az Erste Liga címvédője, a Fodor Szabolcs vezette Ferencváros vaskos meglepetést okozott azzal, hogy a Magyar Kupa négyes döntőjében előbb a szlovák Tippsport Ligában érdekelt MAC-ot verte ki, majd a fináléban az EBEL-ben pallérozódó Hydro Fehérvár AV19 alakulatát is két vállra fektette. S nem véletlen eredmény született, a Fradi megérdemelten hódította el a kupát. Félreértés ne essék, ezzel nem a fővárosi zöld-fehérek teljesítményét méltatjuk, hanem a Volán visszafogott produkciójára világítunk rá. Mert gondolnánk: egy, az osztrák ligában több mint egy évtizede edződő, a többi magyar együttesnél jóval magasabb költségvetéssel gazdálkodó csapat kutya kötelessége minden évben legalább egyszer – a Magyar Kupa döntőjén kívül több lehetősége nincs is – számot adni arról, hogy itthon ő a legjobb. A játékerőt tekintve minden bizonnyal még mindig a Volán rendelkezik a legerősebb gárdával, annak ellenére, hogy szerencsére a többi honi együttes is egyre acélosabb – s lássuk be, ez a magyar hoki érdeke. Azonban a fehérvári vesszőfutás oka nem a játékosok képességeiben, vagy azok hiányában keresendő, s minden bizonnyal nem is a szakmai hozzáértés terén maradt alul a kék-fehér egylet és vezetőedzője, Hannu Järvenpää. A legnagyobb problémát éppen a csapatkapitány, Kóger Dániel fedte fel rögtön az elbukott finálé után: a Fradi jobban akarta a győzelmet. Abban a párharcban, ami kimondva kimondatlanul itthon a legnagyobb presztízzsel bír, vagyis, hogy ki a legjobb jégkorongcsapat Magyarországon.

Mindennek súlyát a fehérvári klub vezetői is érezték, s kedden menesztették Hannu Järvenpää-t, aki 2017 vége óta irányította a Fehérvár AV19-et. Akkor csupán egy ponttal maradt le a Volán az EBEL-playoffról, majd a következő idényben már rájátszásba jutott, s megnyerte a Magyar Kupát és a Szuperkupát is. Azonban az idei EBEL-szezont egyelőre nem tehetik a vitrinbe a Raktár utcában, egy mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt a kilencedik a Volán, s nem is léphet feljebb, maximum a középszakaszban, de ott bitang nehéz csaták várnak az alsóházi meccsekre 2 bónuszponttal induló Ördögökre.

A sorsdöntő összecsapásokra Antti Karhula készíti fel a csapatot. A finn szakember a 2018/19-es szezon közepe óta dolgozik Székesfehérváron. A 43 éves tréner segítője a játékos-pályafutástól néhány hónapja visszavonult Arttu Luttinen lesz, aki nem ismeretlen a koronázóvárosban, hiszen az előző idényben még a Volán csatára volt.

Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke köszönetet mondott Hannu Järvenpäänek mindazért, amit eddig a fehérvári jégkorongért tett.

Úgy éreztük, most jött el az a pillanat, amikor egy új impulzust kell adni a csapatnak, hogy egy remélhetőleg sikeres középszakasznak tudjunk nekivágni. A Magyar Kupa hétvégén történtek leképezték a szezonban nyújtott eddigi teljesítményt. Egyértelmű, hogy ebben közös felelőssége van a klub szakmai vezetésének, a vezetőedzőnek, a vele dolgozó edzőknek és a játékosoknak egyaránt. Minden játékosnak ugyanúgy el kell gondolkodnia, hogy beletette-e azt a munkát, energiát, amit az edzője kért tőle, végrehajtott-e mindent, elvégezte-e a házi feladatát azon a területen, ahol azt neki el kell végezni. Semelyik játékosunk nincs páholyban, senki nem érezheti úgy, hogy ezzel az edzőváltással a felelősség róla lekerült. Aki most a keret tagja, elvárjuk, hogy száz százalékot, vagy egy kicsit többet teljesítsen. Eddig ez nem mindig történt meg.

A klub céljai nem változtak, továbbra is az EBEL rájátszásába kell jutnia a Hydro Fehérvár AV19 együttesének.