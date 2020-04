Az egykori futballkapus gyerekeivel edz a közeli műfüves pályán

Matus Sándor, az egykori, fehérvári futballkapus Izlandon él, másfél évtizede. Megállt az élet az északi szigeten.

Finnországban töltött több szezont, majd kicsivel északabbra, Izlandra szerződött, ahol le is telepedett. Családot alapított, védett az első és második vonalban, majd edzősködött utóbbi osztályban. Két éve visszatért az elitbe, kapus-

edzőként dolgozik a fővárosi HK együttesénél, továbbá az utánpótlás-válogatottaknál, fiúknál és lányoknál, U15-től az U19-es korosztályig. A felnőtt bajnokságnak a hétvégén, szombaton kellett volna kezdődnie. Ebből természetesen semmi nem lesz.

– Március 16-án itt is bevezették a kijárási korlátozást, ami gyakorlatilag megegyezik az otthonival, persze vannak elemei, amelyen különböznek – mondja a 43 esztendős sportember. – Munkahelyen húszan lehetnek egy légtérben, egymástól két méteres távolságra. Én egy autóbérléssel foglalkozó cégnél dolgozom, bejárok dolgozni, a hároméves, eleget futott kocsikat értékesítjük, most ezzel foglalkozom.

A vírus nyilván Izlandon is befolyásolja a hétköznapokat.

– Az éttermek, kocsmák itt is bezártak, a nagyobb szupermarketek egyszerre száz főt engednek be, a kisebbek nyolcvanak, a kisboltok pedig még kevesebbet, arányosítva. A sportedzések megtartása tilos, míg Magyarországon hatos csoportokban tréningezhetnek, nálunk erre nincs mód. Annyi történik, hogy a három gyerekemmel lemegyünk a lakásunktól harminc méterre fekvő műfüves pályára, ott gyakorolunk. A nejem első házasságából született fiú, Viktor 18 éves, Aron 9 esztendős, a legkisebb, Sara pedig 6. Viktor jobbszélső, Aron még keresi a posztját, univerzális gyerek, a lányom szintén ügyes, góllövő csatár lesz. A két fiú a nagyobb fővárosi klub, a Hafnarfjördur játékosa, Viktor rövidesen bemutatkozik a legmagasabb osztályban, ha elindul a bajnokság. Április 4-én startolt volna, de egyelőre senki nem tudja, mikor pattoghat a labda. Januárban mindenki megkezdte a felkészülést, mi március 14-én utaztunk volna edzőtáborba, Spanyolországba, de az utazás előtt egy nappal mindent lefújtak.

Hirtelen pörögtek fel az események az egész világon.

– Gyors döntés született, nincs utazás délre, Alicantéba. Egy héttel később jöttünk volna vissza, azonnali karantén várt volna bennünket itthon, később pedig le is zárták a határokat. Már akkor látni lehetett, hogy a bajnokságunk nem rajtol el. Tavaly jól szerepeltünk, a 12 csapatos pontvadászat 8. helyén zártunk. Álltunk lényegesen jobban is, hat fordulóval a vége előtt a bronzérmes pozícióban, Euró-

pa-ligás indulást érő helyen tanyáztunk, a végére kiengedtünk. Két csapat zuhan a második vonalba, addigra kiderült, melyik két brigád búcsúzik, a középmezőny tagjai leeresztettek. Sajnáltam, hogy csúsztunk lefele , nagyszerű lett volna szerepelni a nemzetközi porondon.

Visszatérve a helyi hétköznapokra. Tizenkét éve, a 2008-as válság hatalmas károkat okozott a szigetország gazdaságában, az értékpapírok gyakorlatilag elértéktelenedtek. Ezúttal mekkora a pánik?

– Most sokkal nagyobb lesz a baj. A kijárási korlátozás hatással van mindenre, a gazdaság működik, de nem a megszokott ütemben. A legnagyobb gondot a turizmus, annak elmaradása jelenti. Azért lesz nagyobb a gond, mint volt egy évtizede, mert akkor a válság ellenére legalább jöttek a turisták, akik költöttek, az ország döntő bevételi forrása az idegenforgalom. Most semmi nincs, a hotelek és vendéglátóhelyek bezártak, pár napja autóztam el a reptér mellett, minden lelakatolva, egy lélek nincs sehol. A szigeten 363 ezer ember él, mindenkit érint a járvány, illetve a vele érkező gazdasági válság. Az állam igyekszik védeni a munkáltatókat és a munkavállalókat, a jövedelem felét a kormány átvállalja, a másik felét a cégnek kell biztosítania, ezzel próbálják megőrizni a munkahelyeket. A futballban a mi klubunknál a vezetőség 25 százalékos bércsökkentést javasolt, alá is írtuk valamennyien, másutt volt, hogy többet, illetve kevesebbet vontak le.

Az utcák nyilván elnéptelenedtek.

– Igen, nincs mozgás, az öregeket arra kérik, maradjanak otthon. Csütörtök esti információk szerint négy, idős ember vesztette életét, mindannyian szenvedtek egyéb, krónikus betegségekben is, valamint kilencen vannak jelenleg lélegeztetőgépen, az ő életükért küzdenek az orvosok. Izland egészségügyi rendszere jó, a lakosság lélekszámához viszonyítva itt végezték a legtöbb tesztet a világon. Nagyon remélem, belátható időn belül véget ér a járvány, visszatér az élet a megszokott mederbe, végre indulhat a futballbajnokság, amely itt tavasztól őszig tart.

Miután ki- és beutazás nincs, a Magyarországra látogatása nem időszerű.

– Márciusban egyedül jöttem volna, akad pár dolgom otthon, ez természetesen elmaradt. A nyárra, augusztusra terveztünk a kirándulást a teljes famíliával, ebből sem lesz semmi. Úgy számolunk, ha minden jól alakul, szeptember végén, október elején mehetünk Magyarországra. A jelenlegi helyzetben ennek is örülnék.