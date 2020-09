Az egyetemistákat pipálta le Zsombor

Rangos triatlonviadalokon viaskodtak egyazon hétvégén a Dévay testvérek. Zsombor magabiztosan nyerte az egyetemi és főiskolai országos bajnokságot, míg bátyja, Márk a németországi világ­bajnokságon végzett a mezőny első felében.

Tiszaújvárosban nyárias időjárási viszonyok közepette s nagy kedvvel csobbantak vízbe a MEFOB sprint triatlonversenyén. Nem is csoda, hiszen a triatlonosok kiélvezik, hogy végre viaskodhatnak. A korona­vírus átírta a sportág 2020-as programját, rengeteg viadalt töröltek, s amit már-már meg is rendeztek volna Európában, azt is halasztották vagy lefújták. Az egyetemisták és főiskolások országos bajnokságán a Székesfehérváron élő s édesapja irányítása alatt tréningező Dévay Zsombor az Óbudai Egyetem Alba Regia MK hallgatójaként emelkedett ki a mezőnyből s végzett az első helyen. Sprintversenyről lévén szó, 750 méter úszás után 20 kilométert kerékpároztak, majd 5 kilométert futottak a versenyzők.

– A MEFOB, az Elit, a junior és az ifjúsági korosztály együtt indult Tiszaújvárosban, ami azért volt érdekes, mert az országban ez az egyetlen verseny, ahol medencében úsznak a triatlonosok. Vagyis egy-egy pályán 8-10 versenyző úszott egyszerre, akadályozták egymást, ami nem eredményezett túl jó időket – értékelt Zsombor edzője és édesapja, Dévay László. – Zsombor ennek ellenére nyerte az abszolút összevetést is. Az úszás után 9. volt, de nem maradt le sokkal a mezőny elejétől, a 8-10 másodperces hátrányt a kerékpározás során ledolgozta. Korához képest rettentő erős kerékpáros, 3 kilométer után már felért az első bolyra. Jól helyezkedett, elsőként szállt le a bringáról, majd a futás során 800 méter után állt az élre, s fokozatosan elhúzott a mezőnytől, 15 másodperces előnnyel nyert.

Az erősen ritka versenynaptárban Dévay Zsombor nehezen talál viadalt, hol elindulhatna. Az ő fejlődését az Európa-kupa megmérettetései szolgálnák, de azok rendre elmaradnak. Báty­ja, Dévay Márk ugyanakkor a 65 fősre bővített mezőnyben el tudott indulni a triatlonosok sprintvilágbajnokságán. Beugróként végzett a mezőny első felében, negyedik legjobb magyarként, az elsőtől 1 perc 8 másodperccel elmaradva lett 26. A jó úszástudásának köszönhetően az első bollyal együtt pattant nyeregbe, olyan ellenfelekkel, mint a későbbi győztes francia Vincent Louis vagy a kétszeres olimpiai bajnok Alistair Brownlee. A bringázás tempója is a nevek nagyságához volt mérhető.

– Márk azt mondta, hogy soha életében nem kerékpározott ilyen erős iramban. Majdnem leszédült a kerékpárról, de nem állt vissza az üldözőbolyba pihenni, szélárnyékban húzatni magát, mert szerinte az ért volna fel, hogy feladja a versenyt… – mondta Dévay László.

Az erős kerékpározásban túlságosan elfáradt Dévay Márk lába, így a 12 másodperces előnyét ledolgozták a mögötte érkező frissebb futók. A 26. pozíció azonban nem rossz a 65 fős világbajnoki mezőnyben. Az olimpiai távú világkupákon ül a taktika, miszerint már az elején elmegy a mezőny elejével, s hozza a top 10-es helyezéseket, azonban a sprinttávon ez most nem volt igazán kifizetődő.