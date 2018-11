Az EBEL huszonötezredik góljával győzött a Volán

Remek véghajrával tartotta otthon a pontokat a Fehérvár AV19 a Dornbirn Bulldogs ellen az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság alapszakaszában.

Sokat változott a világ szeptember 28. óta, az EBEL-tabellán négy fordulót követően hibátlan mérleggel élen álló Dornbirn ugyanis ekkor szenvedte el első vereségét. És aki pórázt kötött a Bulldogok nyakára az nem más volt, mint a Volán. Ez a fiaskó az osztrákok számára igazi sokkhatással ért fel, Dave MacQueen együttese lejtmenetbe került, és aztán meg sem állt kilenc vereségig zsinórban. Kis túlzással, de az Ördögök is hasonló utat jártak be azóta, a Fehérvárnak ugyan voltak fellángolásai – főleg a Bécs, illetve a Klagenfurt két vállra fektetésével –, de a tartós forma, a kiegyensúlyozott teljesítmény a koronázóvárosiaknál is elmaradt. A sógoroknál zajló pontvadászat egyetlen szombati mérkőzésén leginkább az foglalkoztatta a drukkereket, hogy melyik gárda rossz sorozata szakad meg, illetve, hogy megszületik-e az Erste Bank Eishockey Liga 25 000. találata? Ebben azonban nem lehetett segítségére a hazaiaknak a sérüléssel bajlódó Erdély Csanád, valamint a kereten kívüli Sofron István sem.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A telefonok vakujával romantikus hangulatot teremtettek az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba kilátogató szimpatizánsok a bevonuláskor, de a kezdő dudaszó pillanatában elillant az érzelem. A házigazdák rárontottak az utolsó öt idegenbeli derbijüket egyaránt siker nélkül záró vorarlbergiekre, de a Fejér megyeiek hiába járatták jól a korongot, komolyabb ziccerig nem jutottak. Annál inkább a vendégek, akik az első harmadban tizenkét alkalommal vették célba Mac Carruth ketrecét. A házigazdák mindent bevetettek, hogy feltörjék a dornbirni reteszt, ha kellett kapus nélkül, hat az öt ellen rohamoztak. Koskiranta ígéretes lövése Rinnében, míg Harty kékvonalasa csapattársában, Phillipsben akadt el. Félő volt, hogy a nagy akarásnak nyögés lesz a vége, mivel a Bulldogs kontrái rendre nagy veszélyt hordoztak magukban.

Lendületes hokival rukkoltak elő Magnanék a második játékrész elején, ez olyannyira megzavarta a Volánt, hogy a 24. percben Brodie Reid senkitől sem zavartatva előbb a hazai kaput megkerülve helyzetbe hozta magát, majd az első kísérlet után másodjára már a hálóba pofozta a pakkot, 0-1. Becsülettel mentek előre az egyenlítés érdekében Kógerék, akik ezáltal egyre szellősebben védekeztek, ez pedig a látogatóknak kedvezett. Reid rendre a fehérvári ketrec előtt tűnt fel, egy ízben csak a jó napot kifogó Carruth akadályozta meg, hogy szólóból növelje a fekete-fehérek előnyét. A 38. percben aztán már az amerikai hálóőr sem tehetett semmit, amikor Parks hozta kihagyhatatlan helyzetbe Brendan O’Donnellt, 0-2.

Melland egy kapuvassal nyitott a záró felvonásban, majd a 45. minutumban jött Zack Phillips és elemi erővel az osztrák kapuba bombázott, 1-2. Innentől kezdve szinte csak egy csapat volt jégen, Harri Tikkanen az 57. percben pedig kipókhálózta a bal felsőt, 2-2. Öt másodperccel a vége előtt újból talpon a publikum: Zack Phillips az alapvonalról bevarázsolta a liga huszonötezredik találatát, megnyerve ezzel a meccset a Fehérvárnak, 3–2.

Jegyzőkönyv Fehérvár AV19–Dornbirn Bulldogs 3-2 (0-0, 0-2, 3-0 ) Székesfehérvár, 3016 néző. Vezetteí. Sternat, Babics, Nagy A., Bärnthaler. Fehérvár AV19: Carruth (Kornakker) – Kóger, Hári, Kuralt, Harty (1), Szabó D. – Sille, Sarauer, Phillips 2/1ee, Stipsicz, Tikkanen 1 – Szabó K., Koskiranta (1), Sárpátki, Caruso, Meland – Madácsi, Reisz, Szita, Glenn (1ee). Vezetőedző: Hannu Järvenpää. Dornbirn: Rinne (Wohlgenannt) – Magnan, Gauthier Leduc, O’Donnel 1, Trotter, Parks (1) – McNeill, Connelly, Broda, Timmins, Reid 1 – Pulli, Vallant, Macierzynski, Dupont, Cip – Wolf, Haberl (1), Häusle, Neubauer. Vezetőedző: Dave MacQueen. Kiállítás: 8, ill. 8 perc. Kapura lövés: 27-35