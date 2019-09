Az aranygól döntött

Az osztrák jégkorongbajnokság szombati és vasárnapi játéknapján egyaránt a hosszabbításban tudott győzni a Hydro Fehérvár AV19.

Nagyon jól jártak a Fehérvár alacsony vérnyomással rendelkező szurkolói, hiszen szombaton kétgólos hátrányból felállva, míg vasárnap háromgólos előnyt elherdálva került sor a ráadásra. A Dornbirn ellen vívott szombati mérkőzés során a záró harmadra 0-2-nél fordultak a felek, azonban kereken három perc alatt két gólt szerezve – előbb Andrew Srauer, majd Michael Caruso volt eredményes – sikerült kiharcolni a hosszabbítást. A túlóra már nem tartott sokáig, Andrew Yogan csupán 65 másodpercnyi játék után szerezte meg csapata számára a hosszabbításban elért győzelemmel járó két pontot, 3-2. A Volán pedig fellépett a 4. helyre.

Így érkeztünk el a vasárnapi, Innsbruck elleni találkozóhoz, ahol a sereghajtó tiroliak elleni siker az első helyre is röpíthette a fehérváriakat. A hatodik percben Clemens Paulweber kiállítását követően emberelőnyhöz is jutottak az Ördögök, ami bár jól kezdődött, végül innsbrucki örömmel ért véget: Sacha Guimond lőtt passzát Ondrej Sedivy pattintotta Ouzas kapujába, 0-1. Mindössze két perc húsz másodpercet kellett várni a következő hazai fórra, amit egy szempillantás alatt sikerült gólra váltani: Andrew Yogan passza után Anze Kuralt varrta fel a pakkot Connor Motte válla fölött a bal felsőbe, kilenc másodpercre zárva a kétperces emberelőnyt, 1-1. A 10. percben Busenius centerezése Erdély és Szita ütője alatt is elcsúszott, ám a 16. percben egy kivédekezett emberhátránytól felbuzdulva magához ragadta a vezetést a Fehérvár: Lehtonen továbbított Timminsnek, aki sebészi pontossággal lőtte ki a bal felsőt, 2-1.

A hazai támadók alaposan megizzasztották az osztrákok hálóőrét a középső harmad első két percében, de a harmadik találat végül egy hátvédtől származott – Jonathan Harty hagyta faképnél őrzőit, majd lőtt Motte kapujába, 3-1. Még a harmad fele sem telt el, amikor Reisz Áron passzából Szabó Krisztián szezonbeli első góljával háromra növelte csapata előnytét, 4-1. A fehérvári kispadon másfél szezont lehúzó Rob Pallin irányította vendégek három perc múlva válaszoltak, Joel Broda éles szögből leadott lövése süvített el Ouzas lábai között, 4-2.

Két perc sem telt el a záró felvonásból, amikor Andrew Yogan találatával 5-2-re módosult az eredmény, ám ez sem mentette meg az izgalmaktól a hazai publikumot. Sedivy felhozta csapatát két gólra, majd húsz másodperccel később Jesper Thörnberg góljával egyre olvadt a különbség, Järvenpää pedig időt kért, 5-4. Izzott a levegő a játékosok között, kemény ütközések és oda-odaütögetések jellemezték ekkor a találkozót. A sorjázó hazai lövések után az 54., majd az 55., percben a túloldalon Ouzast sikerült mattolni, az idő pedig ekkor már a Fehérvárt szorította, 5-6. Nem törtek meg a nyomás alatt, beszorították ellenfelüket, majd egy kapu előtti keveredés során Szita Donát tudott egalizálni, 6-6.

Az ötperces ráadás első pillanatától kezdve tapintani lehetett a csarnokban a feszültséget, majd egy emberként ugrott talpra mind a 3000 néző: ismét Andrew Yogan lépett elő nyerőemberré, a Fehérvár szerezte meg a pluszpontot, amivel elfoglalta a ligatabella harmadik helyét, 7-6!