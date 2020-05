Az aranyérmes edző öt éve került a Vidi kötelékébe

Húsz éve, 2000. május 13-án, az MTK idegenbeli legyőzésével nyert bajnoki aranyérmet az Egervári Sándor–Kenyeres Imre tandem által dirigált Dunaferr futballcsapata. Az akkori másodedző, Kenyeres Imre Fehérváron a fiatalokra figyel.

A szezon zárása előtt négy fordulóval, a Hungária körúton aratott 4-1-es győzelemmel vált biztossá, hogy az acélvárosiak megszerzik első aranyérmüket az élvonalban. Kenyeres Imre együtt érkezett Dunaújvárosba Egervári Sándorral, 1999 nyarán, a szakmai munka második számú felelőseként komoly érdemeket szerzett a sikerben.

A nyolcvanas évek derekán a legtehetségesebb hazai szakvezetők között emlegették, az MTK korosztályos csapatainál dolgozott, ritkán fordult elő, hogy nem az ő brigádja szerezte meg az aranyat. Nagy karriert jósoltak neki szakvezetőként.

– A karibi szigetvilágban, Grenadán másfél évet tevékenykedtem szövetségi kapitányként, az MTK tulajdonosa, Várszegi Gábor volt a főkonzul, az ő ajánlására kerültem oda 1997 januárjában. A Concacaf-zónában szerepeltünk, vb-selejtezőkre nem került sor, a térség országai számára rendezett Shell Kupán szerepeltünk. 1998 őszén jöttem haza, nyárig visszatértem az MTK ifi együtteséhez. Egervári Sanyi pedig Pölöskei Gáborral irányította az MTK felnőttcsapatát, bajnoki címet nyertek 19 pontos előnnyel. A nyártól a Dunaferrnél közösen folytattuk. Családi kötelékek is összekötnek, Sanyi húga a nejem, sógorok vagyunk. Ugyanazt gondoljuk a futballról, bár többször hívtak vezetőedzőnek, mindig nemet mondtam, ugyanis Egervári Sanyival remekül kiegészítettük egymást. A vezetőedző és a pályaedző viszonya a bizalmon alapul, Sanyi megbízott bennem, a válogatottnál is komoly feladatokat adott, nem csak használt, hogy bójákat tologassak, vagy kávét főzzek. Tudok ilyenekről, nálunk más volt a helyzet.

Amikor Újvárosba kerültek, a vezetőik közölték, élcsapatban gondolkodnak. A gárda előző évben 5. lett a bajnokságban, a nyári, célirányos erősítések pedig jól sikerültek. A szezon vesztes bajnokival indult, Debrecenben.

– Nem volt önfeledt a vezérkar, aztán egy évig csak mosolygós arcokat láttunk, ugyanis egyetlen vereséget sem szenvedtünk. Volt összesen hét döntetlenünk, a többi meccset megnyertük. Jó volt a szerkezet, voltak fiatalok, idősek, akadtak egyéniségek, szürke eminenciások, akik a munkát végezték, kimondottan jó egyveleg alakult ki. Ha voltak nehéz pillanatok, mindig akadt valaki, aki eldöntötte a találkozót. Döntő volt, hogy viszonylag sokan tudtak gólt rúgni. Tököli volt a kulcsfigura, minden évben stabilan hozta a 15–20 gól körüli átlagot.

Az új, 2000/2001-es idényben is sokáig vezették a tabellát, végül a Fradi két ponttal megelőzte őket. A következő szezonban is ott voltak az élmezőnyben, az anyagi gondok ellenére a 4. helyre futottak be. Egervári és Kenyeres az MTK-hoz távozott, a Dunaferr pedig a következő évet már ifistákkal fejezte be, ki is zuhant a legmagasabb osztályból. Az edzőpáros aranyérmet szerzett a Hungária körútiakkal. A következő szezont a 6. helyen fejezték be, dolgoztak a Vasasnál, Kuvaitban az el-Salmiya együttesénél – bajnoki ezüstöt nyertek –, aztán hazatértek, Győrben bronzot kaptak a nyakukba. A következő idény felénél a tulajdonos felállította őket, rövid szünet után az U20-as válogatottnál vállaltak munkát, az egyiptomi világbajnokságon bronzérmet szereztek a fiatalokkal. A felnőtt nemzeti együttesnél három évet töltöttek, sorsukat az amszterdami, 8-1-es vereség pecsételte meg 2013 őszén. Kenyeres fél évvel később került Felcsútra, ahol szekcióvezető lett, majd onnan igazolt öt esztendeje a Videotonhoz, ahol a teljes utánpótlást dirigálja.

– Kovács Zoltán sportigazgató keresett meg, kikért a PFLA-tól, a két klub megegyezett, azóta a Sóstói Stadionban tevékenykedem. Komoly kihívás, élvezem a munkát. A körülmények nagyságrendekkel jobbak, mint mondjuk tíz esztendeje, hatalmasat fejlődött a hazai infrastruktúra. A járvány miatt március közepén utánpótlás bázisunk is bezárta kapuit, a tervek szerint az iskolák június eleji újraindulásával párhuzamosan kinyit a kollégium, mi is elkezdjük a munkát. Az eddigi években megszokott nyári szünetnél rövidebb intervallumban gondolkodunk, a tavasszal kiesett munkát szeretnénk mielőbb pótolni. Az ősszel minden korosztályos csapatunk a legmagasabb szintű bajnokságban folytathatja a munkát, ilyen még nem volt, mióta itt dolgozom.