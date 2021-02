Az ARAK dobói a Feketehegy-Szárazrét Sport és Szabadidő Egyesületben folytatják

Szabadidős egyesületként kezdték, napjainkra eljutottak oda, hogy több szakosztállyal rendelkeznek, komoly céljaik vannak.

A Feketehegy-Szárazrét Sport és Szabadidő Egyesület 2018. évben alakult, alulról szerveződő egyesületként. Létrehozói és alapítói – akik maguk is sokgyermekes szülők – célja az volt, hogy a székesfehérvári városrészben közösségi és sportprogramok szervezésével, különböző sportágak beindításával és edzések tartásával lehetőséget biztosítsanak az érdeklődő gyermekeknek a szabadidő hasznos eltöltésére. Az első jelentős lépést a futsal szakosztály jelentette, az utánpótláscsapatok a Bébic utcai műfüves focipályán edzenek egész évben.

-Az egyesület szakmai programjában, főszerepet kap a labdarúgás oktatása, azon belül is a futsal oktatás. Szisztematikus szempontrendszer szerint lett felépítve a szakmai program és annak megvalósítása – mondja Rapali Zsolt klubelnök. – A szakmai irányelv fő csapásiránya és a koncepciója volt, hogy Székesfehérváron és az agglomerációban nincs ilyen jellegű labdarúgás oktatás, amellett, hogy jelentős számú nagypályás csapat van jelen a térségben, viszonylag nagyszámú gyerekanyaggal. A szakmai koncepcióban alapoztunk arra, hogy sok tehetséges gyerek a kiválasztás elején nem kerül be az általa áhított utánpótlás csapatba, ezért egyéb perspektíva ajánlásával próbáljuk vonzóvá tenni a tevékenységünket. A jelenlegi nagypályás kiválasztási szempontokban, előtérbe helyezik a testalkatot, a fizikumot és a testfelépítést, amely teljes egészében genetikailag lekódolt öröklődés. Ez miatt, sok tehetséges ám kisebb testalkatú gyerek nem kerül be álmai egyesületébe. A tehetséges gyerekek elkallódásának megelőzése és a tehetséggondozás érdekében olyan alternatívát kínálunk a gyerekeknek, amely a labdarúgás kiegészítő sportága. Ezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy folytatjuk az együttműködések kialakítását a Fejér megyei nagyobb labdarúgó egyesületekkel, edzőkkel és bemutatók, toborzások alkalmával lehetőséget adunk a partner egyesületek által javasolt gyerekek részére a csatlakozásra utánpótlás csapatainkba. A futsal, izgalmas, gyors, változatos és magas technikai képzettséget igénylő kispályás labdarúgás, mely napjainkban egyre nagyobb teret kap a sportéletben. A gyermekek számára is rendkívül látványos és élvezhető labdarúgás. Fő szempont lesz a jövőben, az oktatási intézményekkel való szoros kapcsolattartás és a visszacsatolások.

Minden nyáron sporttáborokat szerveznek, egy-egy turnusban több mint 35 gyermek gyakorolhatott, minden napnak megvolt a saját sportága. A saját labdarúgó edzőik mellett vezettek foglalkozást szakvezetők és élsportolók az Alba FKC-ből, a Fehérvár Enthroners-től, a DKKA-ból, a MOL Fehérvár FC-től, PFLA-ból. A műsorban szerepelt rögbi, jégkorong, kosárlabda, kézilabda, mozgásfejlesztés, aerobik és labdarúgás oktatás, edzés is.

-Az elmúlt időszak komoly változást hozott az életünkben, az év végén egyesületünk bővült, 17 sportoló igazolt át hozzánk az ARAK-tól, 2020. november 1. óta van dobószakosztálya is az egyesületünknek. Egy új támogató bevonásával sikerült megteremtenünk a feltételeket, meg tudtuk tartani a csapat két edzőjét, felszerelést vásároltunk és sikerült megegyeznünk a Városgondnoksággal a Bregyó melletti dobópálya bérléséről. A tornatermi edzéseket is egy remek cross-fit teremben tartjuk, minden felszerelés adott a kiváló munkához és eredményekhez. Jelenleg 20 fő utánpótláskorú igazolt focistánk van, valamint 17, a Magyar Atlétikai Szövetségnél igazolt atlétánk. A szükséges anyagi forrásokat sikerült megteremtenünk, így az ARAK teljes dobócsapatát az edzőkkel együtt meg tudtuk tartani, megvásároltuk a szükséges edzés- és versenyfelszerelést. Ez egy teljesen új szakág klubunk, az FSE életében, eddig főleg futsalban és szabadidősportban tevékenykedtünk.

Jelenleg az U14 -U18 korosztály tagjaival foglalkoznak. Korosztályos bajnokuk is van, valamint dobogós, illetve korosztályos válogatott is. Zimmermann Lili, a klub egyesületünk U18-as kalapácsvetője a MASZ 2021-es szakmai programja szerint az U18-as Európa-bajnokság, az U20-as Eb, valamint az U20-as világbajnokság kerettagjai között is szerepel az eddigi eredményei alapján.

-Bízunk benne, hogy idei teljesítménye alapján kvalifikációt is szerez valamelyik világeseményre. A közeljövőben céljaink között szerepel korosztályos bajnokságokon dobogós helyezések megszerzése, illetve U16-os válogatottság, valamint U18-as korú versenyzőink kvalifikációja az U18-as és az U20-as Eb-re és vb-re. Szeretnénk a dobóatlétikát népszerűsíteni a városban és a megyében egyaránt, lehetőleg minél több fiatallal megismertetni a sportágat és a pályán is tartani őket. Távoli céljaink között szerepel több sikeres felnőtt dobóatléta kinevelése, akár Európa bajnoki, olimpiai és világbajnoki részvétellel.