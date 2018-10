Az ARAK atlétái remekeltek az öt nemzet viadalán

A magyar serdülő válogatott a második helyen végzett az öt nemzet legjobb U16-os atlétáit felvonultató viadalon. A kisebbek sikere után az ifjúságiak a korosztályos olimpián alkotnának maradandót.

A Győrben rendezett atlétikai megmérettetésen az ARAK hét sportolója is hozzájárult a magyar válogatott második helyéhez. Horvátország, Csehország, Szlovénia és Szlovákia U16-os válogatott atlétáival viaskodtak a magyarok, akik közül kilenc fiatal is győztesként ünnepelhetett. Köztük két fehérvárival. A lányok kalapácsvetését Zimmermann Lili, míg a fiúk 100 méteres síkfutását Tatai Zalán nyerte. Zimmermann Lili 57,02 méterrel, utolsó dobásával lépett előre a második helyről, s utasította maga mögé a kalapácsvetők mezőnyét. Tatai Zalán 11,26 másodperces idővel megnyerte a legrövidebb sprintszámot, a fiúk 100 méteres rohamát. Egyéni csúccsal, 43,74-gyel lett második 300 méteres gáton Mohai Regina. Holtversenyben végzett ezüstérmes pozícióban a rúdugró Lakatos András. A rövidebb gáton Gombolai Nóra 14,72-vel a futamában a harmadik, összesítésben az ötödik helyen zárt. Kétszer is 534 centimétert teljesített távol­ugrásban Gimesi Kata, amivel a hetedik helyet kaparintotta meg. A 4×100-as fiú váltó a második helyen zárt, s a stafétában két ARAK-os futó is nyargalt, Csornai János és Tatai Zalán. A végelszámolásban a magyarok fiú és lány csapata is második lett Csehország válogatottja mögött. Az összesített pontversenyt is a csehek nyerték Magyarország, Szlovénia, Horvátország és Szlovákia csapatai előtt.

A serdülők sikereiből akár újabb motivációs erőt meríthettek a 16. életévüket éppen betöltött ARAK-os atléták. Kedden útnak indult Argentí­na felé az a 79 magyar sportoló, akik az ifjúsági nyári olimpián képviselik hazánkat. Buenos Airesben a sprinter Takács Boglárka, valamint a távolugró Endrész Klaudia is versenyez. Takács Bogi a tavalyi Győri EYOF-on 100 méteres síkfutásban ezüstérmet szerzett, és az idei ifjúsági Európa-bajnokságon is második lett.

– Elégedett vagyok az idei teljesítményemmel, a főversenyemen, az Európa-bajnokságon elért ezüstérmemmel. Azonban maradt bennem némi tüske, hiszen csak hat ezreddel maradtam le az aranyról – mondta Varga Tamás tanítványa, Takács Boglárka. – Az utolsó 5 méteren már elkalandoztak a gondolataim, s nem úgy sikerült a mellbedobás a végén, ahogyan kellett volna. Azonban most a célba érkezést is gyakoroltuk. Ez akkor egy kicsit fájt, de most lehetőség nyílik a visszavágásra. Az akkor győztes izlandi lány is ott lesz Argentínában. Várom már a versenyt, bizakodom, sikerült idén egyéni csúcsot futnom, amivel ifjúsági országos rekordot állítottam fel, s bízom benne, hogy még van bennem annyi, hogy Buenos Airesben is előrukkolok majd egy kis meglepetéssel.

– Az országos diákolimpián döntöttem meg az egyéni csúcsomat, majd az ifi ob-n is 625 centit ugrottam. A korosztályos Eb-n ötödik, a junior világbajnokságon hetedik lettem. Most szeretném megközelíteni egyéni legjobbamat. Bennem van ez az eredmény, ráadásul alapból négy ugrásunk lesz a megszokott három helyett, aminek nagyon örülök – mosolygott az utazás előtt Endrész Klaudia.

Az öttusázó Tamás József sérülés miatt lemaradt az ifjúsági olimpiáról.