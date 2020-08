Az amerikai kosaras Ron Curry az Albában folytatja

Megvan a fehérváriak negyedik légiósa is, az Alba együttesében folytatja karrierjét Ron Curry. A kosaras az elmúlt időszakban a Falco együttesében rendkívül megbízhatóan pattogtatott.

Aláírta a 2020-21-es idényre vonatkozó szerződését a kék-fehérekhez Ronald Lee Curry is, ezzel teljes lett a koronázóvárosiak légiós kontingense. A 27 éves, 191 cm magas, 86 kg súlyú sportoló New Jersey államban született, 1993. július 12-én. Egyetemi, kosaras évek során, 2012-től 2016-ig a James Madison University hallgatója volt, majd megkezdte kimondottan eredményes szereplését kontinensünkön. Első klubja a szlovén Krka Novo Mesto volt, innen Németországba, a Telekom Baskets Bonnhoz vezetett az útja. A 2018-19-es idényben Szombathelyen pattogtatott, bajnok lett a Falcóval, majd aláírt Lettországba, a BL-ben csoportkörös VEF Rigához. Nem időzött ott sokat, a vasi drukkerek boldogságára, tavaly október végén visszatért nyugati határszélre, a márciusban, hirtelen zárult, csonka szezont Szombathelyen fejezte be. Az Alba új vezetőedzője, Forray Gábor szerint olyan kosarast szerződtettek, aki jól illik a szakmai stáb elképzeléseibe.

– Megbízható, jó szellemű játékos, aki erős együttesekben szerepelt, mindenütt stabil teljesítményre volt képes.– közölte új játékosáról Forray Gábor. – A Falcóban előbb 12,6 pontot átlagolt, a legutóbbi idényben pedig 8,9 pont szerepelt a neve mellett. Mindenütt jó edzőkkel dolgozott, képzett játékos, aki remekül védekezik és dob, meggyőződésem, erősségünk lesz. Több poszton bevethető, ha kell, gond nélkül felhozza a labdát, jól passzol, igazi assziszt játékos, de a dobásokat is gond nélkül vállalja, ha úgy alakul a mérkőzés. Pozitív személyiség, továbbá fontos, hogy nem csak európai, magyarországi tapasztalatokkal is rendelkezik, a Falcóban töltött két idénye során bizonyította képességeit. Pontosan tudjuk, mire számíthatunk vele kapcsolatban.

A Fehérvár szerdán, 17 órakor megkezdte a felkészülést a Gáz utcái csarnokban, a négy, amerikai légiós a tervek szerint augusztus közepén érkezik Fejérbe.