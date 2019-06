Az amerikai Kendra Harrison is rajthoz áll

Újabb sztárokat jelentettek be a a Bregyóban megrendezésre kerülő július 9-i Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra.

Kétségkívül a világ legkiválóbb atlétáinak találkozóhelyévé válik a megyeszékhely hamarosan, a Gyulai Memorialon a földkerekség legjobbjai mérik össze tudásukat.

Sorozatunkban most a 100 méteres gátfutás női versenyzőit mutatjuk be. A legnagyobb név természetesen a világcsúcstartó, Kendra Harrison, az amerikai hölgy 2016-ban elért 12.20 másodperces idejét eddig csak kevesen tudták megközelíteni. Itt lesz még a tavalyi győztes Sharika Nelvis is, a kétszeres fedettpályás világbajnok Nia Ali, a világranglista-ötödik Christina Clemons és az ifjú Evonne Britton is (mindegyik USA). Európát többek között az Eb-aranyérmes fehérorosz Elvira Herman, illetve a Kozák Luca, Kerekes Gréta magyar páros képviseli.