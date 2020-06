A Főnix Gold FC-ből az Amerikai Egyesült Államokba vezet az útja Csiba Zoltánnak, aki egy egyetemi bajnokságban mutathatja meg, mire képes.

A 20 esztendős védő a győri Illés Akadémiáról érkezett öt évvel ezelőtt a fehérvári egyesülethez, vállalva a napi három órás ingázást a két város között. Szoboszlai Zsolt, a Főnix szakmai igazgatója elmondta, ez a fajta hozzáállás az, ami mind a pályán, mind karrier­építés terén sikeressé teszi a fiatal játékost, aki egy Budapesten működő szervezet segítségével vette fel a kapcsolatot tengerentúli egyetemekkel.

– Az interneten keresztül interjúkon vettem részt, és az egyik, Tennessee államban található egyetem edzője olyan teljesítményorientált koncepciót vázolt elém, amely nagyon szimpatikus volt számomra. Az egyetemi bajnokságban fogok futballozni, napi két edzésem lesz, hat edző foglalkozik a csapattal, amely remek körülmények között készülhet. Leendő csapattársaim között számos nemzetiség megtalálható, ez is ösztönzőleg hat rám. Az MLS-klubok is figyelik az egyetemi bajnokságot, hiszek abban, hogy az amerikai egyetemi bajnokságból indulva is válhat belőlem profi labdarúgó – nyilatkozta Csiba, aki – amennyiben a vírushelyzet engedi – július 30-án indul az Államokba.