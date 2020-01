Az alsóházi küzdelmekre készülhet lélekben a Volán

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) pénteki játéknapján idegenben szenvedett vereséget a Hydro Fehérvár AV19. együttese.

Ahogy azt az EBEL is kiemelte honlapján a játéknap érdekességei között, a Fehérvár azért a három pontért lépett jégre, amellyel életben tarthatta matematikai esélyeit a felsőházba kerüléshez. Ehhez mind a négy hátralévő mérkőzésen három pont, azaz rendes játékidős győzelem szükségeltetik, a villachi túra viszont nem ennek szellemében indult. Scott Timmins kapott kettőperces kisbüntetést már a második minutumban, és bár a hátrányt kivédekezték Stipsiczék, három másodperccel később Kevin Schmidt értékesített egy kipattanót, 1-0. Nem törte meg a gyors gól a Fehérvárt, Erdély Csanád, Andrew Sarauer és a Volán legponterősebb védője, Tim Campbell tesztelte Max­well reflexeit. A 9. percben koronázta siker próbálkozásaikat, ekkor Szabó Bence kékvonalas lövésébe ért bele épp jó ütemben Erdély, 1-1. Kihasználatlan fór után vendég emberelőnyös találat helyett hazai született, Marko Pöyhönen lövése után csapott le ismét a pakkra Schmidt, 2-1.

Villachi mezőnyfölény mellett kezdődött a középső felvonás, majd Dylan Busenius ülhetett ki a büntetőpadra. Nem búslakodott sokáig emiatt a Fehérvár, Sarauer tudott megugrani a hátrány során, és nem is hibázta el a ziccert, 2-2. Feltüzelte a gól Hannu Järvenpää legénységét, Andrew Yogan passza után Szita Donát járt közel az újabb találathoz. A harmad közepén aztán ismét felharsant a gólt jelző duda, Sarauer váltott gólra egy újabb kiugrást, megszerezve a vezetést csapatának, 2-3. Sikerült gyorsan kettőre növelni az előnyt, egy újabb remek Yogan-Szita összjátékot követően utóbbi talált Maxwell kapujába, 2-4. Ezúttal a hazaiak jeleskedtek lelkierőből, és a 33.percben, mindössze két perccel később egy gólra zárkóztak, 3-4. Vendégtámadásokkal zárult a játékrész, több találat viszont már nem esett.

Nem úgy a záró felvonás második percében, amikor Stipsicz Bence kékvonalas bombája csapta be az osztrákok hálóőrét, 3-5. Erre is volt viszont válaszuk a hazaiaknak, és nem is egy: a 46. percben Pöyhönen, a 48. minutumban Jamie Fraser talált Ouzas kapujába, az egyenlő állás pedig a rendes játékidő végéig megmaradt, 5-5.

A hosszabbítás során Ouzas kapuja előtt zajlott a játék, a fehérváriak hálóőre viszont állta a sarat, és büntetőkre mentette a mérkőzést. A szétlövés során viszont már nem volt kegyelem, Maxwell mindent védett, míg a túloldalon Anton Karlsson betalált, eldöntve a bónuszpont sorsát, 6-5.

JEGYZŐKÖNYV

EC Panaceo Villach–Hydro Fehérvár AV19 6-5 b.u. (2-1, 1-3, 2-1, 0-0, 1-0)

Stadthalle Villach, 2487 néző. V.: Siegel, Trilar, Gatol, Rezek

Villach: Maxwell – Fraser 2, Schmidt 2, Pollastrone, Bjorkstrand, Reid –

Pöyhönen 1, Cundari, Karlsson, Collins, Ulmer (3) – Bacher, Schlacher,

Brunner, Lahti, Lahoda – Urbanek, Lanzinger, Maxa, Alagic. Vezetőedző:

Jyrki Aho.

Fehérvár: Ouzas – Caruso, Tikkanen, Kóger, Sarauer 2, Erdély 1 (2) –

Szabó B., Campbell, Yogan (2), Girard, Szita 1 (1) – Busenius, Stipsicz,

Sárpátki, TRimmins, Kuralt – Szabó K., Reisz, Péter A. Vezetőedző:

Hannu Järvbenpää.

Kapura lövések: 44-31 Kiállítások: 4, ill. 8 perc