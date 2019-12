Az alsóházi gárdák játékosai és szakvezetői számára a tavaszi folytatás hozhat majd megújulást

Hivatalosan az első, előrehozott tavaszi forduló lejátszásával két hete véget ért az idény a Fejér Megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. Még mielőtt némi erőt gyűjthetnének, és pihenőre vonultak volna a csapatok, az edzőket, és vezetőket kértük némi számvetésre az őszi idényben történtekről, valamint érdeklődtünk tőlük a gárdák jövőbeni terveiről.

Értékelésünk harmadik részében a tabella alsó régiójában (11–14. helyezettek) elhelyezkedő együttesek szakvezetői válaszoltak az általunk feltett kérdésekre.

Mi volt a célkitűzés, mi valósult meg ebből?

Hogyan tekint vissza erre a szezonra? Mivel volt elégedett, mi az, amiben javulni kell tavasszal?

Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, lesznek-e változások a keretben?

11. Ikarus-Maroshegy

Borsányi István edző: – Később csatlakoztam a csapathoz, az alapozás vége után. Talán éppen ezért egy kicsit rendezetlenek voltak a viszonyok. Különösebb célt nem tűztek ki, ami azonban elvárás volt, hogy a fiatalokat próbáljuk beépíteni, és minél több Maroshegyen nevelkedett játékos játsszon. Ennek úgy gondolom sikerült eleget tenni, az nem volt cél, hogy hátul kullogjunk, de több fordulónak el kellett telnie ahhoz, hogy a csapatjátékunk összeálljon. A hozzáállással maximálisan elégedett voltam. Egy újfajta védekezésre kellett átállni, ami újdonság volt a csapat számára, és azért időbe tellett, mire a játékosok rá­éreztek, és belátták, hogy tulajdonképpen mit várok tőlük. A bajnokság első felében ez nem sikerült, de a második részére már megértették mindezt, és tudták is hasznosítani. Akkor már én is sokkal elégedettebb voltam, hiszen ez eredményekben is megmutatkozott. A gólarányunkra nem lehet panasz, igaz kevés gólt lőttünk, de keveset is kaptunk. Lehet azt mondani, hogy látom már az alagút végén a fényt. Hogyha sikerül javítani a támadójátékon, akkor akár egy-nullás meccseket is le tudunk hozni, mert hátul stabilabbnak tűnünk, és képesek vagyunk arra, hogy nem kapjunk gólt. Szeretnénk frissíteni a keretet, bár igazán nagy büdzsével nem rendelkezünk. Ezért kellenek olyan fiatalok, akik szeretnének a csapat hasznos tagjai lenni. A célunk tavasszal, hogy előre lépjünk, és inkább az első hétben legyünk benne mint a másodikban. Elég hosszú téli szünet következik, próbáljuk áthidalni teremtornákon való részvétellel, teljesen csak a karácsony és az újév közötti időszakra állunk le, de aztán elkezdjük a munkát. Nagy kérdés az, hogy ki, és hogyan tud becsatlakozni. Január közepén indul majd a közvetlen felkészülés, de ez függ attól, hogy a munkát, illetve az iskolát hogyan tudják a játékosok összehangolni a foglalkozásokkal.

12. Bodajk SE

Takács Viktor vezetőedző: – Az első évben újoncként a 8–12. hely valamelyikét tűztük ki célul. Amennyiben az őszi fordulókat nézzük, akkor a kilencedik helyen végeztünk, úgyhogy megfelelően teljesített a csapat. Elég szoros a mezőnynek ez a része, így aztán egy-egy mérkőzés után két-három helyet fölfelé, illetve lefelé is lehet csúszni a tabellán. A fél szezon végére a csapat egységes volt, és a megfelelő irányba tartott. Ez az eredményességen is látszott, két mérkőzésen nem voltam teljes mértékben elégedett, amikor be kellett látnunk, hogy nem tudunk hozzászólni a találkozó kimeneteléhez. Az összes többi összecsapáson úgy éreztem, hogy volt sanszunk, versenyben voltunk. Abban mindenképpen fejlődnünk kell, hogy több mérkőzésből nem szedtünk ki pontokat, de szerintem némi rutinnal felvértezve ez előbb-utóbb megváltozik. Többet várok a támadójátékunktól és a helyzetkihasználástól. Ebben bővebben van hiányérzetem. Kétségtelenül eléggé hosszú téli szünet következik, úgyhogy a tervek szerint mindenki majd egy kis otthoni felkészüléssel fogja magát formában tartani. A közös munka pedig január közepe, vége felé fog indulni. A keretben elképzelhető változás, van olyan játékos, aki magasabb szinten folytathatja, esetleg az ő pótlására lépéseket kell tennünk. Olyan fiatal, ambiciózus játékost akarunk hozni, aki szeretne dolgozni, és elérni valamit a labdarúgással. Olyan fiatalokra gondolunk, akiket máshol mellőznek, kevesebbet játszik, egész biztos, hogy nálunk több lehetősége lehet, mert itt azért nincs akkora eredménykényszer, mint esetleg máshol.

13. Kisláng-Telmex

Rehák Viktor vezetőedző: – Komolyabb, számszerűsített célkitűzések nem voltak, a tisztes helytállás volt a legfőbb célunk. Ezt hellyel- közel sikerült elérni, volt néhány mérkőzés, amelyekre nem szívesen emlékszünk vissza, ezeken nagy arányú vereséget szenvedtünk. Elég sok lehetőséget adtunk a fiataloknak, mert olyan sérültjeinek voltak, akikre hosszabb ideig nem lehetett számítani. Kevesen voltunk ilyen tekintetben, láttunk azonban biztató momentumokat a fiataljainktól. Meg kell tanulni a csapatnak az eredményes játékot, a fiataloknak, pedig csapatszinten kell idomulniuk. Nem tervezek változást a keretben, remélem, hogy akik a sérülésből visszatérnek, azok egészségesek lesznek, és tudnak játszani tavasszal. Január közepén-végén kezdjük a munkát, és továbbra sem gondolkozunk igazolásban. Annak örülök, hogy az utánpótlásmunka megfelelő, hogyha csinálnánk megyei szinten egy kimutatást, abban egészen biztos vagyok, hogy elöl állnánk, mert nálunk a csapatban leg­alább tizenöten helyi kötődésűek, úgy érzem, ebben a tekintetben, jó úton járunk.

14. Enying

Mohai Norbert szakosztályvezető: – Elég nehezen lehet értékelni ezt a félévet. A célunk természetesen az volt, hogy megálljuk a helyünket a megyei első osztály mezőnyében a szinte teljesen átalakított, újonnan épült csapatunkkal. Erre megvolt az esélyünk – mi legalábbis így gondoltuk. Ugyanakkor, amikor elkezdődött a bajnokság, sok sérülés, és hiányzás tarkította a csapatot, növelve a problémáinkat. A várva várt győzelmek és pontok szerzése elmaradtak, ez rányomta a bélyegét hosszú távon a teljesítményünkre. Nagyon nehezen lehetett bármiféle jó összhangot, vagy jobb teljesítményt kicsikarni a csapatból. A várakozásoktól messze elmaradtunk, a bizonyíték erre, hogy összesen három pontot gyűjtöttünk. Feltétlenül javítani kell tavaszra a támadójátékon, amely nagyon gyenge volt ősszel, rettentően kevés gólt szereztünk. A hátsó sorunk nem a legrosszabb a megyében, akadt olyan mérkőzés, amikor a sokkal erősebb csapatokkal szemben megálltuk a helyünket, nem kaptunk ki annyira. Tervezünk igazolásokat, próbálunk olyan felkészülést biztosítani a tél folyamán a csapat számára, hogy jobb eredményeket érjünk el a bajnokság második szakaszában. Szeretnénk elindulni a téli műfüves tornán – ott általában jól szoktunk szerepelni. Dolgozunk azon, hogy addigra már egy megerősített csapat álljon össze. Az egész januárt a felkészülésre fogjuk szánni, de most is edz a csapat, és decemberben ameddig lehet, kint leszünk a pályán. Tervezünk olyan csapatokkal felkészülési mérkőzéseket, akikkel nem találkozunk a megyében. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk, mert Veszprém, illetve Somogy megye is közel van hozzánk, és tudunk jó csapatokkal játszani. Rá kell feküdnünk arra, hogy minél több olyan játékost tudjunk igazolni, akik megállják a helyüket ebben a bajnokságban. Számolunk valamekkora fluktuáció­val, ez a rossz teljesítmény a jobb játékosokat arra készteti, hogy mozduljanak valamerre. Nyilvánvalóan megpróbálunk mindenkit megtartani, és arra ösztönözni, hogy maradjon, de legalább négy-öt játékost kell igazolnunk ahhoz, hogy jobban megálljuk a helyünket.

MEGYE I. osztály

14 forduló után

1. Gárdony-Agárd 14 12 1 1 55-15 37

2. Mór 14 11 1 2 63-14 34

3. Főnix-Baracska 14 8 1 5 33-24 25

4. Tordas Fész Zrt. 14 7 3 4 25-20 24

5. Flavus Velence 14 6 4 4 22-19 22

6. Sárbogárd 14 5 5 4 26-19 20

7. Lajoskomárom 14 6 0 8 24-41 18

8. Martonvásár 14 4 6 4 21-15 18

9. Sárosd K. Sport 14 4 6 4 25-30 18

10. Ercsi Kinizsi 14 5 1 8 25-40 16

11. Ikarus-Maroshegy 14 4 3 7 18-20 15

12. Bodajk 14 3 5 6 16-30 14

13. Kisláng-Telmex 14 3 2 9 22-49 11

14. Enying 14 1 0 13 10-49 3