Az Alföldön bizonyít Salamon Miklós, a Géderlaki SE játékosedzője

Közel háromszáz meccset vívott az élvonalban, a válogatottban kétszer szerepelt. Novemberben múlt 45 éves, játékosedző a megyei másodosztályban, Bács-Kiskunban.

Úgy tűnik, nem tud elszakadni a focitól, még mindig aktív. Miként került Kalocsa mellé?

– Dunaújvárosban volt egy ismételt felfutása a futballnak, a DPASE feljutott a másodosztályból az NB I-be, már a második és az első vonalban is pályaedzősködtem Dobos Barna mellett, valamint futballoztam a DPASE második csapatában, amely a megyei bajnokságban vitézkedett, aztán a gárda megszűnt. Viszont Géderlakon focizott hat, dunaújvárosi kötődésű játékos, az edző, Sümegi József pedig itt lakott a szomszéd településen, a Duna túloldalán, Dunavecsén. Csapatot kerestem, a srácok szóltak, az ezer főt számláló faluban, Géderlakon, Újvárostól 50 km-re, normálisak a körülmények, az infrastruktúra, az öltözők, több támogatója van az egyesületnek, korrektek a vezetők. Ez be is igazolódott, a megyei harmadosztályba igazoltam. Két szezont lehúztunk ott, feljebb léptünk. A második idényemben engem bíztak meg az edzői feladatok ellátásával.

Gondolkodott?

– Nem, azonnal elfogadtam. Mindig is voltak edzői ambícióim, A-licences képesítéssel rendelkezem, szeretek felnőttekkel dolgozni. Előtte már voltam pályaedző a DPASE együttesénél az NB II-ben, az NB I-ben, valamint ismét az NB II-ben, Artner Tamásnál. Kiestünk, maradtam a klubnál, az U15-ös korosztályt vezettem két éven át, közben fociztam Géderlakon, két és fél éve pedig ugyanitt edzősködöm is. A harmadik helyen állunk a bajnokságban, három pontra az elsőtől, szeretnénk feljutni a megyei első osztályba.

Bírja az iramot?

– Egyelőre igen. Ha majd nem érek oda, szórakoznak velem a fiatalabbak, tudni fogom, mikor kell abbahagynom. Vannak gyors játékosok, akikkel a futóversenyt már nem veszem fel, de a rutinommal megoldom a dolgokat. Belső védőként szerepelek. Az idei szezonban még nem lőttem gólt, a tavalyi idényben ötször találtam be.

A pontrúgásoknál érkezik a kapu elé, mint az élvonalban.

– Az NB I-ben hatszor voltam eredményes, háromszor lábbal, háromszor fejjel. Nem voltam nagy gólvágó, igaz, nem is ez volt a dolgom. Az élvonalban legtöbbször a szülővárosomban, Dunaújvárosban léptem pályára, később szerepeltem Győrben, a Vasasnál és Pakson. 2009 januárjában igazoltam Nagyszalontára, a román másodosztályba, ahol remek fél évet töltöttem, 35 évesen. Mondhatom, harmadvirágzásomat éltem, jött a válság, a tulajdonos megszüntette a felnőttcsapatot, csak az utánpótlást tartotta meg. Pálhalmára kerültem, a megyei I-be, megnyertük a bajnokságot, azzal a lendülettel az NB III-at is, az NB II-es idényt is végigjátszottam, kiestünk. A következő idényben ismét nyertünk a harmadik vonalban, de akkor már csak fél szezont játszottam, Dobos Barna segítője lettem, kezdődött az edzősködés.

Kétszer szerepelt a válogatottban.

– Itthon a Fáy utcában Izrael, valamint a Megyeri úton, Luxemburg ellen. Mindegyik barátságos mérkőzés volt, az elsőn Bicskei Bertalan volt a szövetségi kapitány, 2-1-re nyertünk, pár percet kaptam. Ennek is örültem, nem voltam elégedetlen. Az esküvőmet is eltoltam egy héttel a meccs miatt. Egy héttel korábban Szaúd-Arábiával játszott a nemzeti együttes Győrben, ott nem léptem pályára. A meccs előtt a B-csapat is szerepelt, amolyan felvezető meccsen, ott bizonyíthattam. Nem sokkal később pedig Angyalföldön végre bemutatkoztam a nagyok között. A következőre várnom kellett közel három évet, a Győr játékosaként Gellei Imre hívott meg újra, Luxemburg ellen 5-1-re győztünk, végigjátszottam. Hiányérzetem azért van, mert előzőleg Bicskei Bertalan szisztematikusan építkezett, komoly riválisaim voltak a poszton. Nagyon sokszor ültem a padon, melegítettem, de nem álltam be, amit megértettem. Később jött Lothar Matthäus, aki rengeteg játékost kipróbált, sokan könnyedén lettek kétszeres válogatottak. Csalódott voltam, hiszen én sokkal többet dolgoztam ezért, mint a német edzőnél szereplők.

Mi volt karrierje legjobb időszaka?

– Természetesen a dunaújvárosi, az anyaegyesületemmel elért sikerek. Az 1999-től 2002-ig tartó időszak, Egervári Sándorral. Azonnal bajnokok lettünk, majd ezüstérmesek, végül a 4. helyen zártunk. Nagyon komoly szakmai munka zajlott nálunk, ilyennel klubszinten előtte és azóta sem találkoztam. Emberileg is közel álltak a játékosokhoz, Kenyeres Imre és Pálinkás András nagyszerű triót alkotott Egervárival, nem sajnálták az időt, részletesen feltérképezték az ellenfeleket, mindenre ügyeltek, az erősségeikre, a gyengéikre, felkészülten vártunk minden összecsapást. Jó csapatunk volt, a nemzetközi porondon szerepeltünk, legyőztük a Hajduk Split együttesét, a Rosenborg ellen volt esélyünk a BL-csoportkörbe jutni, itthon 2-2-es döntetlent játszottunk, ott sok helyzetünk volt, végül 2-1-re kikaptunk. Aztán következett az UEFA-kupa, ahol a Feyenoord ellen kettős vereséggel kiestünk. Akkor kezdődtek a gondok, én pedig hibáztam egy nagyot. Hívott az osztrák élcsapat, a Grazer AK, a próbajátékon megfeleltem, azonban nem túl jó szerződést kínáltak, szinte ennyit kerestem Újvárosban is, ezért nem fogadtam el. Hazajöttem, ám akkor itt már teljes mélyrepülés volt, pénzügyileg és szakmailag is, fél évet kínlódtam, majd Győrbe igazoltam.