Az Alba vasárnap fogadja a Szolnokot

A tabella harmadik helyén álló szolnokiak vasárnap, 18 órakor lépnek pályára a Gáz utcában.

Szeptember végi, napsütéses, a nyarat idéző délután volt, a madarak csiripeltek a fákon a Tiszaligetben, a szezon azonnal rangadóval indult, a Szolnok fogadta az Albát. Az elmúlt két szezonban már nem, de előzőleg évtizeden át ez döntően ez volt a szezon legfontosabb meccse, amely az aranyról döntött. A legutóbbi idényben a szolnokiak ugyan a kupát megnyerték, aztán kulcsembereik estek ki súlyos sérülés, valamint betegség miatt, gyakorlatilag annak is örülniük kellett, ha a helyosztókra toldozott-foldozott csapattal kiálltak. A fehérváriak még inkább elmaradtak a várakozástól, a kupadöntőbe sem jutottak be, ezért is volt számukra különösen fontos a szezonkezdés. A kék-fehérek imponáló teljesítménnyel győztek, 100-80-ra, ötvenszázalékos teljesítménnyel dobták a triplákat, a kezdő ötös minden tagja átlépte a 10 pontot, a padról beszálló McDuffie is 22 pontot szórt, elképesztőt nyújtott, ahogy Ljubicsics, valamint az azóta komoly formahanyatláson áteső Csupkovics is. A fehérvári diadal kulcsa volt, hogy nem engedték a hazaiakat kibontakozni, remekül támadtak és védekeztek, gyakorlatilag tökéletes teljesítményt nyújtottak.

A folytatásban megverték hazai pályán a Paksot, 88-83, hatalmas csatában, majd Pécsen elszenvedték első vereségüket. Azóta változó sikerrel szerepelnek, győzelmet általában vereség követ, a fehérváriak a 6. helyen várják a folytatást, 7 győzelemmel és 6 vereséggel.

Az utóbbi fordulóban akadtak jobb és kevésbé sikeres meccseik, Oroszlányban hosszabbításban nyertek, kikaptak Zalaegerszegen, legyőzték a Kaposvárt, vasárnap pedig túlórás derbin veszítettek Sopronban. A szolnokiak az elmúlt hetekben edzőt váltottak, Dragan Alekszicstől – aki azóta Pécsre került – a vártnál gyengébb eredmények hatására elköszöntek, a korábban Körmenden dolgozó Gasper Potocnik lett az Olaj szakvezetője. Azóta három győzelmet számlálnak, legutóbb Szegeden nyertek 90-69-re, előzőleg 100-75-re verték a Pécset, valamint Pakson arattak bravúros, 84-75-ös győzelmet. A sikereknek köszönhetően fel is léptek a tabella harmadik helyére, a Falco (12 győzelem, 1 vereség) és a Körmend (10-3) mögött helyezkednek el (9-4).

Amerikai játékosaik elkapták a fonalat, Andre Jones a magyar mezőny legjobb dobója, az élmezőnyben helyezkedik Dakarai Tucker is. Davis jól mozgatja a csapatot, palánk alatt a szerb Nemanja Krstics és a horvát Marian Cakarun veszélyes. Utóbbi a szezon közben érkezett, Demetris Morant helyett, az amerikai nem váltotta be a reményeket.