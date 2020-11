Az Alba számára olyan a győzelem, mint a maszkviselés: kötelező!

Egy hónapos „késéssel” ma este megkezdi szereplését az Alba Fehérvár a férfi-kosárlabdabajnokságban. Forray Gábor együttese a PVSK csapatát fogadja a Gáz utcában, ahol 17 órakor kezdődik a mérkőzés. A járványügyi szabályok miatt csak legfeljebb négyszázötven szurkoló lehet a lelátón.

Nyolc hónappal ezelőtt játszottak utoljára tétmeccset a fehérvári kosarasok. A márciusi Körmend elleni bajnoki és az előző, idő előtt lefújt bajnokság óta nagyon sok minden történt az Alba háza táján. A nyáron kinevezett vezetőedzőt, Forray Gábort és az egész csapatot finoman szólva nehéz helyzet elé állította a koronavírus. A korábban megfertőződöttek gyógyulása és regenerációja után is csak ezen a héten kezdtek visszatérni az edzések a megszokott kerékvágásba.

– Egy játékosunk, Lukács Norbert még nem kapott versenyengedélyt, ezért biztosan nem lesz a keretben. Nem egyszerű a helyzet, mert azokat, akik karanténban voltak, csak fokozatosan lehetett terhelni edzésen. Öt öt elleni játékot csupán ezen a héten tudtunk játszani. A csapat nagy része fizikálisan jó állapotban van, a fokozatosan visszatérők még nincsenek topformában. A legfontosabb, hogy végre játszunk – értékelte a helyzetet Forray Gábor.

Az Alba – a ZTE-vel karöltve – az utolsók között tudja elkezdni a bajnokságot, éppen ezért decemberben, januárban és februárban erőltetett menet vár Vojvoda Dávidékra. A ritmust a ma esti PVSK és a jövő heti Falco elleni idegenbeli meccsen vehetik fel. A Pécs már játszott két bajnokit: otthon öt ponttal megverték a Kaposvárt, majd Szombathelyen majd húsz ponttal maradtak alul.

– A pécsiek is átestek a koronavírus-fertőzések miatti nehézségeken, talán annyival kedvezőbb náluk a helyzet, hogy korábban kezdhették az edzéseket, és már lejátszottak két bajnokit Dragan Aleksic, a Szolnokkal több bajnoki címet szerző tréner vezetésével. Van négy jó légiósuk, magyar válogatott játékosuk, kifejezetten veszélyes csapat, nyomás nélkül lépnek pályára ellenünk. Szoros, kemény meccs­re számítok, de nyernünk kell. Mindegy, hogy milyen problémáink voltak, hányan leszünk, az Albának – főleg hazai pályán – mindenkit le kell győznie!

Fontos tudni, hogy a jár­vány­ügyi előírások miatt csak minden harmadik széket foglalhatják el a szurkolók. A klub közleményében arra is felhívja a figyelmet, hogy a tavalyi bérlettel rendelkezők és az új bérlettulajdonosok számára ingyenesen biztosítják a mérkőzés megtekintését. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a nézők érkezési sorrendben foglalhatják el az ülőhelyeket. Amennyiben a beengedett személyek száma eléri a korlátozás alapján megállapított 450 főt, úgy további nézőket a csarnokba nem engednek be. A 70 év feletti szurkolóiktól azt kérik, hogy mérlegeljék, a helyszínen akarják-e megnézni a találkozót. A maszkviselés pedig olyan, mint az Albának győzni hazai pályán, ezt a nézetet osztja a vezetőedző is.

– A pillanatnyi fizikai és mentális állapot fogja eldönteni a meccset. Lehet, hogy még nem olyan szép játékkal, de a célunk, hogy elkezdjük a szezont és hogy nyerjünk – zárta gondolatait Forray Gábor.