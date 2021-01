Az Alba Regia Vívó Akadémia klubtörténeti sikert aratott

A szakmai sikereket sorozatban szállító Alba Regia Vívó Akadémia párbajtőrözői két korosztályban is nyerték a Magyar Kupa legutóbbi fordulóját, s az országos ranglista élére álltak. Ráadásul egyikőjük meghívót kapott a felnőttválogatottba!

Eddig még nem látott sikereket értek el az egyik székesfehérvári vívó egyesület párbajtőrözői a múlt hétvégi kadet és junior Magyar Kupa-fordulóban. Az Alba Regia Vívó Akadémia két versenyzője nem talált legyőzőre. Kovács Gergely a juniorok 118 fős mezőnyében kiegyensúlyozottan, remek dinamikával és ellentmondást nem tűrően forgatta a pengét, s az élen végzett. A döntőben a Vasas versenyzőjét, Jonathan Hamilton-Meike-t 15:13-as asszóval győzte le.

A hölgyeknél Salamon Réka két korosztályban is pástra lépett. A 111 vívót felvonultató kadet mezőnyben sorra ejtette ki riválisait, s a döntőben a békéscsabai Gachályi Grétát verte nagyon simán, 15-8-ra. Ugyanitt a szintén ARVA-s Kiss Emma a hatodik lett.

Az eggyel idősebbek között, a junior korcsoportban 95-en markoltak párbajtőrt. Az Alba Regia Vívó Akadémia versenyzője itt sem állt meg a döntőig, ahol a kadetvilágbajnok, felnőtt csapat-Európa-bajnok Muhari Eszter győzte le szoros asszóban (12-15).

– Az egyesület fennállása óta ez volt a legszebb hétvégénk. Salamon Réka a kadetválogatón hibátlanul vívott egész nap, mindenkinél tökéletes taktikát alkalmazott és használt. A juniorok férfi Magyar Kupa-fordulóján Kovács Gergely veretlenül menetelt, s nyert. Ezzel a junior ranglistán is az élre állt, holott a többiek eggyel több versenyen indultak, hiszen Geri a koronavírus miatt hat hetet kénytelen volt kihagyni. A juniorok lányversenyén Salamon Réka a kadetgyőzelem egynapos mozgásával a lábában a junioroknál is veretlen volt egészen a döntőig – értékelt büszkén az Alba Regia Vívó Akadémia edzője, Kovács László.

Salamon Réka a kadetranglistán vette át a vezető pozíciót, Kovácshoz hasonlóan eggyel kevesebb versennyel.

– Az, hogy két korosztályban is a mi versenyzőink állnak az első helyen az országos ranglistán, bizonyítja, hogy jó úton járunk, eredményes műhelymunka folyik az Alba Regia Vívó Akadémiánál – fogalmazott a tréner.

A 17 esztendős Kovács Gergely kiemelkedő teljesítményére a felnőtt párbajtőr-válogatottnál is felfigyeltek. Újabb fehérvári vívó kapott meghívót a válogatott keretbe, amire utoljára 1997. december 22-én volt példa. Amikor Geri édesapját és edzőjét, Kovács Lászlót invitálták a nemzeti keretbe.

– A felnőttválogatott következő összetartására már el is utazik Debrecenbe, ugyanakkor a válogatott keret heti edzéseit is látogathatja – mondta Kovács László. – Ranglistavezetőként a korosztályos nemzetközi viadalokra is készülhet, a belgrádi kadet-junior Eb-t márciusra, a kairói világbajnokságot áprilisra tervezik. Jó lenne, ha vívóink versenyeznének a világ előtt is, de még egyáltalán nem biztos, hogy megrendezik a viadalokat.

Az elmúlt egy-másfél évben stabilan szállítják az eredményeket az ARVA vívói. A siker összetett felkészülés gyümölcse.

– Nem a saját stílusra, s nem is az ellenfelekre koncentrálunk, mi mindenre felkészülünk. Komplett rendszert próbálunk felépíteni vívás közben, fel tudunk készülni az ugrálós, vagy a lassú stílusra is, és megfelelő a dinamika, melyben sokat segít a versenyzőinknek Dévay László, aki speciális tréningeket tart.

A Volán Fehérvár öttusázóinak sporttelepén tartott vívó- és konditermi edzések mellé az egyesület úszótréningeket is beiktat, ezzel is fejlesztve a párbajtőrözők állóképességét. A klubedzések mellett a kiemelkedő sportolók hetente részt vehetnek a budapesti keretedzéseken is.

Az Alba Regia Vívó Akadémia eltökélt szándéka, hogy bővítse bázisát. A 10 évnél idősebb gyermekeket szeretnék pástra invitálni, azonban nincs könnyű helyzetben a most 20 vívóval dolgozó, csupán tagdíjakból és pályázatok útján szerzett pénzből gazdálkodó egyesület, hiszen a Volán vívóterme szűkös lehet a jövőben.