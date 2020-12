Az Alba otthon is legyőzné egyik legnagyobb riválisát

Az Alba Fehérvár a férfikosárlabda- bajnokság 17. fordulójában Körmendre látogat. Az idei szezonban két hete 91-82-re legyőzött piros-feketék otthonában is komoly esélyük van a sikerre Forray Gábor tanítványainak.

Fontos sikert ért el az Alba Kecskeméten, most azonban, ha lehet mondani, egy még élesebb csata következik.

Forray Gábor vezetőedző ezzel tökéletesen tisztában van, dacára annak, hogy idén egyszer már legyőzték riválisukat. Mint azonban a férfikosárlabda- pontvadászatot jól ismerők tudják, a vasi kisvárosban mindig száztíz százalékot nyújtva lehet csak nyerni, és ez nem lesz másként most sem. Más kérdés, hogy mióta játszottak velük a kék-fehérek, történt némi változás a keretükben, így legutóbb a PVSK-Veolia elleni mérkőzésen már nem volt ott az amerikai magas ember, Xeyrius Williams, aki időközben távozott Körmendről. A légiós azonban maradt a magyar bajnokságban, Jászberénybe igazolt. Pótlását egyelőre még nem oldották meg új emberrel a piros-feketék.

– Most tipikusan a sebzett vad esete áll fenn, a Körmend néhány vereséget bekapott, nekik pedig mindig az a céljuk, hogy legjobbak között legyenek. Egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a bakikat, élet-halál harcot fognak hívni ellenünk hazai pályán. Nagyon kemény mérkőzésre számítok, légióst cseréltek, és az edzői stábban is változás történt, ilyenkor mindig bizonytalan, hogy ez milyen hatással lesz rájuk. Nagyon sokszor igen pozitívan hat, viszont az ellentettje is megtörténhet. A Körmend jó csapat, jól is kezdték a szezont, hét kettes mutatóval, és azóta elszenvedtek három vereséget. Nagyon sűrűn vannak a mérkőzések, és minden csapatnál vannak hullámvölgyek, illetve hullámhegyek. Most a Körmend éppen a hullámvölgyet tapossa, kíváncsian várom a mérkőzést, nekünk a célunk az, hogy nyerjünk – fogalmazott a szakember.

Bő két hete játszottak velük a fehérváriak, nagy kérdés, hogy mennyit lehet ebből profitálni a mai összecsapáson.

– Annyiból jelenthet előnyt, hogy már korábban játszottunk velük, hogy a saját bőrünkön tapasztaltuk, mit kell másképp csinálnunk. Például azt, amit a harmadik negyedben produkáltunk, azt kell erőltetni, amit játszottunk a végén. Ez jó kiindulási alap, de sok következtetést nem lehet levonni, ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Tanulságnak jó, ám nem lehet erre alapozni, az ellenfelünk nagyon agresszíven védekezik, elképesztő t űzereje van, jól dobnak, és mindig egy egységben kell nézni az ellenük vívott mérkőzést. A védekezésnél megfelelő módon kell fogni a szögeket, emellett egy átlagos dobóformát kell minimum mutatnunk, akkor, úgy gondolom, tudunk majd nyerni. A védekezésünket azonban feltétlenül stabilizálnunk kell majd.

A hiányzók frontján nincs változás, Csorvási Milán ott lehet a keretben, viszont Markovics Luka még nem.