Az Alba nem tudta megőrizni hibátlan mérlegét

Huszonöt pontos vereséget szenvedett a fehérvári együttes a férfi kosárlabda Európa Kupa utolsó csoportmeccsén.

Pallacanestro Openjobmetis Varese–Alba Fehérvár 91-66 (15-11, 22-16, 26-24, 28-15)

FIBA Europe Cup, F-csoport, 6. forduló, Varese, Enerxenia Arena. Alba: Keller 2, Bullock 7/3, Boykins 7/3, Freeman 18/6, Heath 15/6. Csere: Filipovity 3/3, Tóth 9/9, Peringer 1, Varga 4. Edző: Dzunics Braniszlav. A Varese legjobb dobói: Bertone 17/3, Archie 13/12, Tambone 13/9. Három hete a Pallacanestro elleni hazai derbit nyolc ponttal, 85-77-re nyerte a Fehérvár, és mivel az albások a többi csoportmeccsen sem találtak legyőzőre, ebből következően csoportelsőként várhatták az észak-olaszországi kirándulást. A taljánok mindössze a Gáz utcában maradtak alul, a többi összecsapásukat gond nélkül nyerték, így a csoportelsőség múlt a szerda esti, Varesében rendezett randevún. Cain pontjaival indult a találkozó, aztán Scrubb is betalált, majd Bullock hárompontosára Moore is triplával felelt, 7-3. Scrubb egy alig hihető, ütemtelen hármassal jelentkezett, amire Heath középtávolival válaszolt, a túloldalon Ferrero az alapvonalról volt eredményes, 12-11. Ferrero a folytatásban sem hibázott, 15- 11-nél Boykins labdát csent, de elrontotta közeli dobást.

A hazaiak továbbra is ügyeskedtek a palánk alatt, a Fejér megyeiek Heath hármasával jöttek közelebb, sőt, az amerikai center duplájával már a taljánok nyakán loholtak, 20-16. A Varenese őrizte nem túl meggyőző, 3-4 pontos előnyét, de ellépni nem tudtak az olaszok. Archie hintett egy triplát, aztán még egyet, így 28-19-re alakult az eredmény. Az egykori koronázóvárosi kedvenc, Moore is beköszönt, ahogy Avramovic is, csak Freemannek köszönhetően nem tudtak tízzel megugrani a házigazdák. Scrubb pontjaival végül összejött nekik (35-22), később Cain is elkapta a ritmust. Az első félidőt Freeman kétpontosa zárta, 37-27. A második játékrész elején Bertone és Moore jóvoltából tovább hízott a hazai előny, ez azonban nem tartott sokáig: Heath hármasával közelebb lopóztak a fehérváriak. Boykins és Tóth Péter és beköszönt távolról, így már mindössze egy pontra csökkent a különbség, 52- 51. Natali hármasa is a gyűrűben landolt, legott Tambone és Archie kinti kísérlete, megint elléptek a vendéglátók, 61-51. Archie vezérletével növelte az előnyt az itáliai brigád, aki ráadásul társra lelt Tambone személyében, 75-52. A kék-fehérek egyáltalán nem találták a ritmust, ezért közel harminc pont volt a két együttes között, 84-55. A házigazdák ekkor már csak arra figyeltek, hogy őrizzék a megnyugtató különbséget. Ez sikerült is, a Pallacanestro Varese 91- 66-ra győzött, s megszerezte a FIBA Europe Cup F-csoportjában az első helyet.

