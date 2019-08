Az Alba-MÁV dobogóra tör, a Cunder bennmaradna

A 2019/20-as másodosztályú férfi kézilabda bajnokságának két fehérvári együttes is nekivág, az egyaránt a tizenkét csapatos Északi-csoportba besorolt Alba-MÁV-Előre SC és a Cunder TU Kézisuli csapatai rögtön a második fordulóban megmérkőznek egymással.

A tavalyi idényben ezüstérmet szerző Alba-MÁV augusztus elsején kezdte a felkészülést az évek óta jól meg­szokott metodika szerint. A sok futómunkával tarkított kezdeti erőnléti tréningek mellett egyre nagyobb teret kapnak a technikai és taktikai feladatok is. Kanyó Ben­cé­ék a második hét végén már edzőmérkőzést vívtak a Százhalombattával, az NB I/B-nek májusban búcsút intő együttessel jövő hét csütörtökön ismét összecsapnak. Az Alba játékosai ezt követően a szintén a harmadosztályban vitézkedő Dunaújvárossal néznek kétszer is farkasszemet, a felkészülési találkozók sorát pedig az Ajkán megrendezésre kerülőtorna zárja.

A csapat háza táján a nyári szünetben nem történt nagy mozgás: a Tatáról igazolt, jobb­át­lövő és jobbszélső poszton egyaránt bevethető 30 esztendős Benis Bence érkezése mellett a jelek szerint senki sem távozik Fehérvárról.

– A legnagyobb erősítés a számunkra, hogy sikerült egyben tartani a tavalyi gárdát, Benis személyében pedig rutinos, gólerős játékossal bővül a keretünk. Szeretnénk minél előbb végezni a tabellán, az előző szezonban elért ezüstérem után reális célunk lehet ismét a dobogóra érni – mondta az Alba-MÁV vezetőedzőjeként a második szezonjára készülő Grőber Mátyás.

A 2018/19-es Fejér megyei bajnokságot veretlenül meg­nyerő, utánpótláskorú já­té­ko­saikra építő cunderesek szá­mára július utolsó hetéig tar­tott a nyári pihenés, az egyesület összes játékosa, több mint 120 fő a balatonboglári NEKA központban edzőtáborozott egy teljes hétig. Dreska Dánielék programja a felkészülés alatt 6-7 mérkőzést tartalmaz, és az összes korosztályukkal részt vesznek majd az ajkai tornán. A Molnár Csaba irányította klubnál sem lesz távozó, az érkezői oldalon viszont annál több névvel találkozhatunk: Battyányi Attila a NEKA csapatától tér vissza, Tárkányi Bence Vácról érkezik, és a régebben az Alba csapatát erősítő Csóka Balázs, valamint az NB I/B-s Nagykanizsa együttesétől igazolt, szintén ex-albás Bándi András is cunderes mezt ölt a következő szezonra. Ami a szakmai stábot illeti, az NB II-es felnőtt bajnokságban három tréner is leülhet majd a kispadra, Molnár mellett Dolezsál Károly és Erdei Krisztián is dirigálhat az összecsapásokon. Az erőket ugyanis meg kell osztani, hiszen a klub a megyei felnőtt bajnokságban ugyanúgy elindul, a prioritást azonban a kettő közül az ifjúsági gárda élvezi.

– Krisztián és Károly lesz a két fő edző, én leginkább az ifibe segítek be, és viszem a megyei csapatunkat. Meglepőnek tűnhet, hogy számunkra az ifibajnokság a legfontosabb, de mi egy utánpótlás klub vagyunk, ezért hozzájuk igazítjuk majd a felnőtt csapatokat. Szeretnék a bajnokságban jó mérkőzéseket vívni, a rohanós játékunkkal bárhol képesek lehetünk meglepetést okozni. A biztos bennmaradás kivívása mellett a legfontosabb célunk a srácok fejlődésének elősegítése, a célunk, hogy minél többet legyenek a pályán az U18-as játékosok az NB II-es találkozókon is – árulta el Molnár Csaba.

Az NB II-es pontvadászat szeptember 15-én veszi kezdetét, az Alba a Csömört látja vendégül, míg a Cunder csapata a tavalyi bronzérmes Pilisvörösvár otthonából igyekszik pontokat elhozni. A sokak által várt városi rangadóra a Cunder pályaválasztásával szep­tember 22-én, vasárnap kerül sor a Videoton Oktatási Központban, ami a következő idényben mindkét csapat otthonául szolgál majd.