Az Alba kosarasai szorgosan gyakorolnak

A bajnokság október első hét­végéjén kezdődik, szerdá­tól tréningezik az Alba Fehérvár. Csütörtökön dél­előtt a Bregyóban futottak a fiúk, majd felmérések szerepeltek a programban.

A szakmai stáb tagjai közül az erőnléti edző, Adrian Ariza Medina, valamint a centerek képzéséért felelős Alejandro Zubillaga két hetet töltött otthon, Katalóniában, mielőtt visszatértek Magyarországra. Júniusban, a koronavírus miatti szorítások enyhítése után egyéni képzéseket vezettek az utánpótlás tagjainak a Gáz utcában, aztán júliusban utaztak haza családtagjaikhoz. Az ellenfelek feltérképezéséért felelős Pethő Ákos júniusban szintén tréningeket tartott húsz éven aluli együttesének, másfél hetet pihent, majd az U18-as válogatottnak vezényelt kéthetes edzőtábort Fehérváron. Az Alba U20-as gárdáját a továbbiakban is dirigálja, utóbbiakkal augusztus 3-án kezdték a felkészülést.

Az itthon pattogtató kosarasok talán legértékesebbje, a tavasszal az olasz Reggio Emiliát elhagyó Vojvoda Dávid május óta él Fehérváron, előzőleg két hetet karanténban töltött a Balaton déli partján.

– A júniust már végig­edzettem Pethő és Zubillaga vezetésével az Alba Regia Sport­csarnokban, júliusban a családdal pihentem, augusztus elején pedig következett a miniedzőtábor a válogatottal, Kecskeméten. Jó hangulatban teltek a tréningek az Alföldön, még akkor is, ha döntően alapoztunk, labdás gyakorlás alig szerepelt a programban. Nem titkolom, vártam, hogy végre az Albával is megkezdődjenek az edzések. Remélem, zökkenőmentes idény elé nézünk, úgy gondolom, az igazolások jól sikerültek. Külön öröm, hogy a negyedik légiós is aláírt, Ron Curryvel még erősebbek leszünk. A cél az élmezőny, nagyon szeretnék jövő ősszel a nemzetközi porondon szerepelni. Úgy gondolom, olyan csapatunk lesz, amely ezt meg is valósítja.

Az utolsóként igazolt amerikai kosaras, a 27 éves Ronald Lee Curry New Jersey államban született, egyetemi, kosaras évei során, 2012-től 2016-ig a James Madison University hallgatója volt, majd megkezdte szereplését kontinensünkön. Az Alba vezetőedzője, Forray Gábor szerint olyan kosarast szerződtettek, aki illik a szakmai stáb elképzeléseibe.

– Megbízható, jó szellemű játékos, aki erős együttesekben szerepelt, mindenütt stabil teljesítményre volt képes. A Falcóban előbb 12,6 pontot átlagolt, a legutóbbi idényben pedig 8,9 pont szerepelt a neve mellett. Képzett kosaras, aki remekül védekezik és dob, meggyőződésem, erősségünk lesz. Több poszton bevethető, ha kell, gond nélkül felhozza a labdát, jól passzol, igazi assziszt játékos, de a dobásokat is gond nélkül vállalja. Pozitív személyiség, továbbá fontos, hogy nemcsak európai, de magyarországi tapasztalatokkal is rendelkezik, a Falcóban töltött két idénye során bizonyította képességeit. Jól tudjuk, mire számíthatunk tőle.