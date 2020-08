Az Alba kosarasai pénteken a drukkerekkel pattogtatnak

Két hete kezdte a felkészülést az Alba Fehérvár kosárcsapata, az új tréner, Forray Gábor irányításával.

Egyelőre csak a hazai játékosok gyakorolnak, a négy amerikai légiós később veszi fel a munkát a Gáz utcában. A tréningek zöme ott zajlik, de néha a Bregyó közben is róják a köröket a fiúk a műanyag futópályán. A csapatkapitány, Markovic Luka nem titkolja, már várta, hogy végre elkezdődjenek a közös gyakorlások, augusztus közepén.

– A korábbi években mediterrán nyaralás is belefért, ezúttal Szabadkán töltöttem a teljes nyári szünetet, Zdenko Davcik kosárlabdaedző segítségével, évek óta vele készülök. A koronavírus miatt a határokat átlépni nem volt egyszerű, külföldi kiruccanásban nem is gondolkodtam. A pandémia miatt a kosárcsarnokokat és az edzőtermeket bezárták Szerbiában, ami megnehezítette a dolgomat, tíz nap gyakorlás után nem tudtam labdás edzéseket végezni, maradtak a szabadtéri futások. Abból volt bőven, jó erőben érkeztem vissza Fehérvárra. Vártam, hogy elkezdjük a tréningeket, jó együtt lenni a srácokkal, hiszem, hogy erős csapatunk lesz. Nagyon remélem, időben, október elején elkezdődik és gond nélkül végig is megy a bajnokság. Kívánom, hogy sikeresek legyünk, valamint egészségesek.

A tréninget teljes intenzitással végzi, láthatóan remek formában van az olasz élvonalból, Reggio Emiliából tavasszal hazatérő hátvéd, de irányítóként is bevethető Vojvoda Dávid. Néha esténként is betér a csarnokba, lassan kétéves kisfiával, Áronnal is labdázik a válogatott erőssége.

– A júniust végigdolgoztam a két másodedző, Pethő Ákos és Alejandro Zubillaga társaságában, a július pedig a pihenés jegyében zajlott a családdal, sikerült feltöltődnöm. Augusztus elején a válogatottal mini alapozásra került sor, nem sokszor láttunk labdát a kecskeméti edzőtáborban. A gyakorlás viszont így is hasznos volt, várom az őszi Európa-bajnoki selejtezőket. Két győzelemmel kezdtük a sorozatot, komoly esélyünk van arra, hogy ismét kvalifikáljuk magunkat az Európa-bajnokságra. Örülök, hogy az Albával két hete elkezdődtek a tréningek, szerintem nem csak én vártam a közös edzéseket, hanem a csapattársaim is. Úgy gondolom, az erősítések jól sikerültek, fontos, hogy összeállt a légiós kontingens is. Harcos, egységes csapatunk lesz, a célunk nem lehet más, mint az élmezőny. Bajnoki címről korai beszélni, azt azonban nem titkolom, azért szerződtem Fehérvárra, hogy valami komoly dolgot hajtsunk végre, közösen. Jövő ősszel szeretnék ismét a nemzetközi kupában szerepelni. Úgy gondolom, olyan csapatunk lesz a 2020–21-es idényben, amely a következő szezonban megmutathatja magát valamelyik kontinentális sorozaton.

A fiatal, 19 éves bedobó, a felnőtt válogatott bő keretében is többször számításba vett saját nevelésű tehetség, Lukács Norbert két hónapja dőlt ágynak mononukleózissal. A gyógyulás hosszú időt vett igénybe, immár tünetmentes, de az edzéseket még nem kezdhette el. Ugyanis a lépe nagyobb az indokoltnál.

– Fájdalmaim nincsenek, a közérzetem jó, minden edzésen ott vagyok, de nem gyakorolhatok a fiúkkal. A lépem kisebb, mint korábban, de a szakemberek szerint nagyobb a megszokottnál. Rövidesen megjön az utolsó vérvétel és ultrahang eredménye, aztán az illetékesek eldöntik, mikor edzhetek végre. A csapatorvos, Kovács Ignác és a belgyógyász szakorvos, Derényi Gábor mondja ki a végső szót ez ügyben. Optimista vagyok, remélem, hamarosan edzhetek.

Az Alba Fehérvár kosarai augusztus 28-án, pénteken, 17 órától – három órán át – a Bregyó közben található sportcentrum szabadtéri kosárpályáin várják a drukkereket, az érdeklődők játékos vetélkedőkön vehetnek részt a felnőttcsapat tagjaival. Vélhetően azok a páros versenyek lesznek a legnépszerűbbek, ahol a szurkolók és az élsportolók által alkotott duók viaskodnak. Kicsik és nagyok egyaránt beszállhatnak a küzdelmekbe.