Az Alba kosarasai magabiztosan verték a Jászberényt

A múlt heti, KTE ellen elvesztett meccset követően, a Gáz utcában is a nemrég menesztett Nikola Lazic korábbi segítője, a szenegáli Lo Elhadji Malick vezényelte a jászságiakat. A bajnokság egyetlen nyeretlenje nem túl jó előjelekkel készült a fehérvári derbire, amerikai irányítójukat menesztették, a tavaly remeklő kiscsapat az idei szezonban nem kapta el a fonalat. Az Alba remekül, két győzelemmel, az egyaránt közvetlen riválisnak számító Szolnok és Paks legyőzésével nyitott, aztán becsúsztak vereségek, legutóbb a Falco nyert Fehérváron, 95-82-re. Persze, ez nem hatott a meglepetés erejével, lévén a legutóbbi bajnok kiemelkedik a hazai mezőnyből, minden meccsét megnyerte. A JKSE ellen nem Molnár, hanem Csorvási kezdett a hazaiaknák centerben, középtávoli kosárral nyitott, erre Aleksandrov azonnal triplával felelt, majd egy kétpontost is a hálóba helyezett, 2-5. A folytatásban is a vendégek voltak előnyben, Reed jóvoltából, aztán Aleksandrov ismét elkapta a fonalat, nyolc ponttal megléptek a látogatók. Csorvási dupláival araszolt előre a házigazda, aztán Guyton is beköszönt kintről, azonban Aleksandrov újabb pontjaival megint ellépett az Észak-alföldi régió reprezentánsa, 13-18. Cupkovicot az amerikai McDuffie váltotta, aztán érkezett Govens is, újabb pontokat viszont továbbra is Csorvási szerzett. Aztán leült pihenni, a helyére érkező Molnár Márton is kétszer betalált, a vendégek trénere időt kért, 23-20. A folytatásban is a hazaiak dirigáltak, az első negyed végeredménye Cupkovic dudaszós hármasával alakult ki, 30-22.

Állva maradtak a vendégek, pillanatok alatt 41-24-re ellépett a Fehérvár, Ljubicic, Cupkovic betalált kintről, valamint ezt tette Lukács is, a túloldalon Miller volt eredményes, ami ahhoz volt elegendő, kicsit közelítsen a JKSE. Govens látványos kosarasaival megint meglógott az Alba, Malick időt kért, 50-32. Mészáros Máté betalált kintről, aztán Ruják Bence kapott sapkát Takács Martintól, a lecsorgót másodszorra a kosárba gyötörte. A fehérvári tini azonnal válaszolt a túloldali palánknál, ezzel döntetlenre alakította kettejük párharcát. Miller hirtelenjében kétszer beköszönt, a hazai tréner, Ramirez pedig időt kért, 52-41. A tavalyi szezonban remeklő center, Pantelic megszerezte első pontjait, tízen belülre került a vendég, az első félidő 54-45-ös eredménnyel zárták az együttesek.

Ljubicic hármasával indult a második húsz perc, Pantelic válaszolt, aztán Ljubicic és Cupkovic sikeres megmozdulása után a berényiek időt kértek, 64-49. A későbbieken sem tudtak jelentős ellenállást kifejteni, Reed és Miller ugyan gyakran betalált, de a társak nem. A hazaiaknál ültek a dobások, Ljubicic két triplát szórt, Lukács egyet, a társak sem tétlenkedtek, közel húszra nőtt a differencia, 85-56. Aztán még jobban elléptek a kék-fehérek, a lepattanók náluk landoltak, az akciókat sikerrel fejezték be, a harmadik negyedet 85-60-as eredménnyel tudták le a felek. Békésen csordogált a találkozó, Govens ügyeskedett, Molnár Márton is, a vendégek időt kértek, 93-63. Állandósult ez a különbség, a felek nem voltak egy súlycsoportban, a hazaiak Molnár Márton ziccerével elérték a 100 pontot, a vége előtt három perccel. Malick időt kért, Takács Milán betalált, aztán Guyton és McDuffie is, az albások könnyed, 107-72-es győzelmet arattak.

Alba Fehérvár-Jászberényi KSE 107-72 (30-22, 24-23, 31-15, 22-12)

NB I-es bajnokság, 7. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1270 néző, vezette: Benczur T., Nagy V., Goda L. (Valovics I.)

Alba Fehérvár: Ljubicic 20/15, Govens 18/6, McDuffie 11/6, Cupkovic 11/3, Csorvási 8. Csere: Guyton 13/6, Molnár 16, Lukács 6/6, Takács Martin 2, Takács Milán 2. Vezetőedző: Jesus Ramirez

Jászberényi KSE: Ruják 6, Reed 15, Miller 15/3, Aleksandrov 16/6, Pantelic 6. Csere: Mészáros 8/6, Szigedi 3/3, Mondi 3/3. Vezetőedző: Lo Elhadji Malick

