Az Alba kikapott Somogyban

A tabellán utolsó előtti helyen tanyázó Kaposvár fogadta az Albát. A hazai kosarasok végig vezetve, könnyedén nyertek, 89-67-re.

A bemutatáskor fehérvári oldalon a legnagyobb tapsot Filipovics Márkó kapta, ami nem is volt véletlen, a válogatott magasbedobó Kaposváron született és kezdett kosárlabdázni. Édesapja amolyan örökös másodedző a somogyiaknál, jelenleg is fekete Ádám segítőjeként dolgozik. Kisebbik fia is a KKK-nál kezdett, a közelmúltban költözött a tengerentúlra, középiskolás bajnokságban pattogtat. A meccse első pontjait Freeman szerezte, Spica azonnal válaszolt, palánkos duplával. Cartwright és Bullock távoli kísérlete nem ért célba, Heath egyik büntetőjét sem dobta be, Bullock javított, Cartwright is betalált, utóbbi bravúros mozdulattal, 2-6.

Shepherd középtávolról volt eredményes, a jól védekező Spica nem adott sok mozgásteret Heathnek, a hazaiak Hendlein pontjaival átvették a vezetést, 7-6. Hendlein a folytatásban is ügyeskedett, ellenben Heath nem talált be kintről sem, ellenben Spica remekelt. Shepherd betörés utáni duplájával 16-6-ra alakult az eredmény, Dzunic Branislav időt kért. Hendlein helyett Markovic Luka lépett pályára, ám kosarat nem ő szerzett, hanem Shepherd. A fehérváriaknak semmi nem sikerült, Filipovics második büntetőjét végre bedobta, Baki triplával válaszolt, a túloldalon Cartwright gyömöszölte a labdát a gyűrűbe. Baki hármasa ismét ült, Freeman látványosnak induló zsákolása nem jutott a hálóba, Filipovics javított, ezzel zárult a fehérvári szempontból nyomasztó első negyed, 24-12.

A hazaiak kezdeményeztek, Markovic zsákolt, Hendlein a saját palánkja alatt adott két sapkát, sok volt a pontatlanság a vendégek akcióiban, 31-16. Aztán bár előzőleg hibázott, Filipovics végre beköszönt kétszer, Spica közelről válaszolt, Heath továbbra sem tudott mit kezdeni vele. Bullock kétpontosa után a kaposváriak kértek időt (35-22), alighanem a pihentető célzattal, ugyanis a következő percekben is ők domináltak, húsz ponttal megugrottak, Dzunic időt kért, az első féldiő vége előtt négy és fél perccel, 42-22. Tóth Péter és Keller Iván is pályára lépett, előzőleg Varga Máté is bizalmat kapott, azonban a cserék sem hoztak változást. Johnson ügyeskedett, az első fehérvári hármast Boykins jegyezte, Fekete időt kért, félidőben a nehezen értelmezhető 53-31 állt a táblán.

A nagyszünet után Boykins betalált, Johnson nem, három percen át nem esett találat, Tóth Péter végre eredményes volt az alapvonalról, aztán Lilov is, 56-36. Felváltva estek a kosarak, nem tudott közelebb zárkózni a Fehérvár, a hazaiak őrizték a húszpontos differenciát, sőt, növelték is, Johnson révén. Jól védekezett a Kaposvár, az albások nem találták a ritmust, Hendlein triplája nyomán 67-41-re alakult az eredmény. A látogatók mindent egyénileg akartak megoldani, kevés sikerrel, centerben Heath helyett Peringer érkezett, három negyed után 67-41 virított az eredményjelzőn. Freeman végre eredményes volt, a későbbiekben azonban semmi nem sikerült neki sem és a társaknak sem. A vége előtt három perccel, 81-51-es állásnál Dzunic időt kért, de közelíteni nem tudott együttese. A végén a házigazdáknál mindenki szóhoz jutott, kicsit ki is engedtek, de ez belefért nekik, végül 89-67-re nyertek.

Jegyzőkönyv

Kaposvári KK-Alba Fehérvár 89-67 (24-12, 29-19, 14-10, 22-26)

Kaposvári Városi Sportcsarnok, 1100 néző, vezette: Papp P. Török R., dr. Mészáros B. (dr. Valovics I.)

Kaposvár: Shepard 21/3, Johnson 15/3, Lilov 5/3, Hendlein 10/3, Spica 15/3. Csere: Baki 11/9, Markovics 8, Harazin 4, Halász -, Bogdán -, Puska -, Kocsis -. Vezetőedző: Fekete Ádám

Alba: Cartwright 8, Freeman 11/3, Keller I. 7/3, Bullock 7, Heath -. Csere: Boykins 10/3, Filipovics 17/6, Varga -, Tóth P. 7/3, Peringer -. Vezetőedző: Dzunic Branislav

