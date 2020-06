Az Alba kézilabdázói három új játékos szerződtetését jelentették be

Megkezdte az edzéseket az Alba FKC női kézilabda-együttese, amely három új játékos szerződtetéséről számolt be. Persze lesznek még érkezők.

„Nocsak, régi ismerős” – közölte Mészáros Attila, Székesfehérvár sportot is felügyelő alpolgármestere, amikor megpillantotta az asztalnál tőle két székkel távolabbra helyezkedő átlövőt, Triscsuk Krisztinát. Az Alba korán, kedden dél­előtt kezdte a gyakorlást, szerdán pedig a klub vezetői sajtótájékoztatón számoltak be az utóbbi hetek fejleményeiről.

Mészáros Attila közölte, nagy öröm, hogy a járvány lecsengésével a sport is visszanyeri megszokott helyét a hétköznapi életben. „Fura szezonon van túl a kézilabda is, nehéz eldönteni, a fehérváriak számára jó volt vagy rossz, hogy nem ment végig a bajnokság. Ami viszont egyértelmű, az anyagi háttér továbbra is biztosított, amihez a város minden támogatást megad, reményeink szerint erős csapattal vágunk neki a következő idénynek. Bár a vírus miatt nehéz időket élünk gazdaságilag is, bízom abban, olyan csapat alakul, amelynek érdemes lesz járni a mérkőzéseire.”

Az egyesület elnöke, Balássi Imre közölte, az elmúlt hónapok munkával teltek, a játékosok a szakmai stáb által hozzájuk eljuttatott edzésterv alapján készültek, a héten pedig közösen vették fel a munkát a kézilabdázók.

– Minden felkészülés kezdetén tartunk sajtótájékoztatót, beszámolunk a változásokról, erre ezúttal a korábbi években megszokottnál másfél hónappal korábban kerül sor. A vírus átírta a korábbi forgatókönyveket. Ahogy a gazdasági élet minden szereplőjét, a sportklubokat is rendkívül érzékenyen érintette a válság, a bevételek jelentősen csökkennek, de a szurkolók elvárásai nem változnak, sikereket remélnek. A bajnokság szeptember 6-án kezdődik, a tavaly is érintett 14 együttes nevezett. A válság arra jó volt, hogy a túlzott jövedelmek visszaszelídültek, a túlárazott játékosok visszatértek a földre. A költségvetésünk adott, úgy gondolom, eredményes együttessel vágunk neki az új szezonnak.

A vezetőedző, Deli Rita elmondta, ezúttal is jelentős a mozgás. „Több érkezőnk, ebből következően távozónk is van. Akadtak, akiknek nem voltunk elégedettek a teljesítményével, mások családi okok miatt távoznak. Ilyen Pelczéder Orsolya és Claudine Mendy, úgy gondolom, mindkettejük, valamint a klub számára is sikertörténet a négy év, amit itt töltöttek. Akkor kerültek ide, amikor vezetőedző lettem, jó volt velük dolgozni, Pelczéder válogatott lett, Mendy is magabiztos játékot nyújtott, visszakerült a francia együttesbe. Két rutinos játékos távozott, remélem, az érkezők megállják majd a helyüket.”

A szakmai stáb tagja lesz Józsa Krisztián, aki eddig a felnőttegyüttes közvetlen utánpótlását jelentő ificsapatot dirigálta, ezt a munkáját viszi tovább, valamint dolgozik az első csapatnál is, elsősorban az erőnlétre figyel, a távozó Gál Bencét váltja. Deli első számú segítője a folytatásban is a kapusedző, Sugár Tímea lesz.

– Tavaly is több fiatal, utánpótláskorú játékosunk bemutatkozott a felnőtteknél, mindannyian megállták a helyüket. Reményeim szerint a tehetségek felfele áramlása folytatódik – mondta Józsa Krisztián.

Az újak közül elsőként Triscsuk Krisztina kapott szót, akár nagy visszatérőként is jellemezhető a 34 esztendős, minden klubjánál eredményes, irányítóként is bevethető átlövő. Nyolc évet töltött már a koronázóvárosban, 176 meccsen 966 gólt lőtt, ezzel a derbik tekintetében negyedik, a gólokat számolva második a klub örökranglistáján, a jelenleg Mosonmagyaróváron pattogtató Tilinger Tamara áll az élen mindkét számításnál. Ha a 26 fordulós, új idényben Triscsuk minden derbin pályára lép, valamint 92-szer megzörgeti az ellenfelek hálóját, átveszi a vezetést a mérkőzéseket és a találatokat tekintve is.

– Örülök, hogy újra itt lehetek. Itt lettem profi, élvonalbeli játékos, korábban többször gondoltam, szeretnék majd itt visszavonulni. Persze még nem a közeljövőben. Érzek magamban elég erőt, hogy a csapat hasznára legyek.

Két kézilabdázó Mosonmagyaróvárról érkezett, a 25 éves beállós, Bardi Fruzsina a tavalyi szezonban 19 mérkőzésen 18 találatot jegyzett, döntően a védekezésben számítottak rá a nyugati határszélen, reméli, a Verseci úton támadásban is sok lehetőséghez jut majd. A 22 éves kapus, Dányi Bernadett több poszton is bevethető. Ugyanis a tavalyi bajnokságban, január 24-én az FKC ellen háromszor is eredményes volt, három találatát saját kapuja előteréből szerezte, onnan hajított a Fehérvár kapujába. Az biztos, az elkövetkező két évben az Alba hálóját nem fenyegeti, hanem védi.