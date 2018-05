Az Alba FKC remek játékkal rukkolt elő, s fantasztikus diadalt aratott

A K&H Liga női kézilabda NB I 25. fordulójában, az utolsó hazai fellépésen a bronzéremért hajtó Érd együttesét fogadta az Alba FKC.

Egy órával a találkozó előtt hangolták a dobokat, melegítették torkukat az érdi szurkolók, míg a fehérvári publikum csak lassacskán szállingózott a Köfém csarnokba, hiába, idén (is) más célokért küzd az FKC és az Érd.

A csapatok bemutatása után a hazai drukkerek adták át az idei szezon általuk legjobbnak vélt játékosának járó díjat. A 2017-18-as idényben Pelczéder Orsolya játékát ismerték el.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az Érd elleni derbi első félidejében azonban nem csupán a szélső, de az egséz fehérvári csapat kiemelkedően teljesített. Bulatovics ugyan kapufás góllal szerzett vezetést a vendégeknek, de erre Lavko hétméteresből betalálva rögtön válaszolt. 2-1-re még a Szabó Edina dirigálta érdiek vezettek, aztán Gorsenyina és Nascimento találataival fordított az FKC, ráadásul Krpez Slezak a kapufára dobta a vendégek első hetesét. Az Alba nem igazán alkalmazott igazi beállós játékot, mégis, Mendy alaposan szétszedte a védőfalat, utat nyitva társak labdáinak, a 10. percben már 6-2-re vezetett a Fehérvár. Egy emberhátrányt is kivédekeztek Deli Rita lányai, majd a félidő derekán kissé magára talált az Érd, de csak két gólra közelítette meg a tabella 9. helyén tanyázó hazaikat. Herr Orsolya remekelt a kapuban, s a védelemre sem lehetett panasz. Állandósította három gólos fórját az FKC, de a szünet előtti utolsó másodpercekben Krpez Slezák bravúros góllal kozmetikázott, 10-8.

A második félidőt is a fehérváriak kezdték jobban, Gorsenyina és Pelszéder góljaira csak Szabó hetesből tudott válaszolni (12-9), majd Nascimento és Lavko vették át a stafétabotot. Herr Orsolya lábbal, kézzel, sőt arccal is védett, majd mikor már négy volt közte, Signate háromszor is betalált középről, felzárkóztatva az Érd együttesét. Időt kért Deli Rita, melyre Mendy máris átlövéstalálattal válaszolt, de tartotta a lépést a vendég. Sőt, a 47. percben Szabó Laura góljával egyenlített is, 16-16. Az utolsó tíz percbe lépve Pelczéder előbb a kapufát találta telibe ziccerben, majd páros lábbal ugorva javított. Lavko ugyan hetest hibázott, de Mendy szólója és Mistina kapus egészpályás gólja újra a fehérváriakat hozta előnybe, 19-18. Gorsenyina bombájára (20-18) sokáig nem tudott válaszolni az Érd, pedig időkéréssel is próbálták a sorokat rendezni. Mistina Kitti kiválóan szállt be, a gólja mellett bravúros, fontos védésekkel is jelentkezett. Peregtek a másodpercek, Deli Rita bevetette a taktikai szünetet is, s az utolsó egy percre kétgólos hazai előnnyel fordultak a csapatok. Lavko kiharcolt egy hetest, amit Nascimento pattintott a bal felsőbe, 21-18. Az utolsó érdi támadást is blokkolták Gorsenyináék, így bravúros, nem várt győzelmet aratott a végig koncentráltan, kiválóan kézilabdázó Alba FKC.