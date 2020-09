Az Alba FKC „négypontos” meccsen múlta felül az újvárosi Kohászt

A K&H női kézilabda liga 2. fordulójának megyei rangadója az alkalomhoz méltó nagy csatát hozott, melynek végén ezúttal az Alba Fehérvár KC csapata örülhetett, míg a Dunaújvárosi Kohász KA gárdájának lehetett hiányérzete a találkozó lefújása után.

Az előző idényben a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt bajnokságban csak egyszer, januárban találkoztak a felek, és ezt a hatvan percet ugyancsak kemény küzdelem után a dunaújvárosiak nyerték egy góllal (22-23) a Köfém Sportcentrumban. A csapatokból már nem sokan játszanak akkori gárdájukban, valamint mint ismeretes a DKKA vezetőedzői posztján is változás történt. Így aztán igazán pikáns meccsre számíthattak a szurkolók, akik nem is csalódtak, mert végig izgalmas párharc tanúi lehettek. Más kérdés, hogy többször is az újvárosiak kezében volt a döntés – főleg az első félidő alapján, ám ezzel nem tudtak élni. A házigazdáknak pedig dicséretére válik, hogy összekapták magukat a szünetben, és egy teljesen más arcát mutató Alba futott ki a második harminc percre.

Nemcsak ledolgozták hátrányukat, hanem átvették a vezetést is, melyet egy-egy egyenlítéstől eltekintve már nem engedtek ki a kezükből.

A fehérváriak vezetőedzője, Deli Rita elégedett lehetett tanítványaival, akik igazi csapatként küzdöttek, és ezt a szakember a mérkőzés után külön ki is emelte.

– Már nagyon hiányzott a győzelem érzése, ezért is örülünk különösen annak, hogy mi hagyhattuk el győztesen a pályát – vélekedett Deli Rita, a fehérváriak vezetőedzője.

– Fontos volt, hogy ezúttal nem produkáltunk olyan üresjáratot, mint az edzőmérkőzéseinken, valamint az MTK elleni bajnokin. Most meg tudtuk fordítani a rosszabb periódusainkat, sőt kétszer is kritikus helyzetben mi okoztunk ellenfelünknek rossz szériát. Meghatározó volt a második félidő kimenetele szempontjából, hogy a szünetben meg tudtuk beszélni, mire összpontosítsuk a védekezésünket, és mi az, amit az első félidőben nem úgy valósítottunk meg, mint ahogy arra készültünk, illetve melyek azok a területek, amelyeket le kell zárnunk.

Vágó Attila először meccselt az Alba ellen, érthetően nem repesett az örömtől, hiszen csapatának több sansza volt arra, hogy megszerezze második győzelmét.

– Mind a két félidőt nagyon rosszul kezdtük, beigazolódott az, amit mondtam is a lányoknak, hogy a Fehérvár erősen fog kezdeni. A szünetben is kiemeltem, hogy fontos lesz a második félidő, mert tudtam azt, hogy jönni fognak ránk, erre a plusz kétgólos előnyünkből lett egy 0-5-ös sorozat, és átvették teljesen megérdemelten a vezetést. Ugyan később utolértük ellenfelünket, de a saját magunk által diktált gyors tempóban butaságokat csináltunk, eladtuk a labdákat.

Utasi Linda a 46. percben szállt be a kispadról, ám utána a meccs egyik főszereplőjévé vált. Dinamikusan játszott, gólokkal, és gólpasszokkal vétette magát észre.

– Nagyon örülök, hogy kritikus periódusban pályára küldött edzőm, és élni tudtam ezzel a lehetőséggel, valamint annak is, hogy ennyire fontosak voltak a megmozdulásaim a csapat számára – fogalmazott az átlövő.