Az Alba FKC megtartja értékeit, de újak is érkeznek a csapathoz

Az Alba Fehérvár KC-ra pénteken 18.30-kor egy igen fontos rangadó vár a Hungast Szombathely KKA ellen, ám ezt megelőzően a klub sajtótájékoztatón mutatta be a csapat új szerzeményeit, és azokat a játékosokat, akikkel szerződést hosszabbított.

Az Alba FKC csapata története során az utóbbi évtizedekben nem fordult sűrűn elő, hogy a bajnokságban a 12. helyen álljon. Az idény elején elképzelt célokat módosítani kellett, hiszen a Deli Rita vezetőedző által megálmodott gárda lényegében már a szezonkezdetre sem tudott összeállni a hosszabb időre kidőlt sérültek, és anyai örömök előtt álló játékosok hiányában. A 4. fordulóban Szombathelyen is érződött ez, hullámzóan játszottak a lányok, és főként a védekezéssel akadtak problémák. A 29-29-es döntetlen is inkább a Fehérvárnak kedvezett. Azóta még jobban „fiatalodott” az együttes, olyan kézilabdázók kerültek előtérbe, illetve vezérszerepbe, akik koruknál fogva más csapatoknál még csupán statisztaszerepre kényszerülnének. Stabil kezdő lett Rózsás Josephine, Sztankovics Réka, és Boldizsár Bianka is. Mindenesetre egy olyan találkozó vár ma rájuk, melyet feltétlenül meg kellene nyerni, mert ezzel közvetlen riválisát is befoghatná az Alba.

– Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, a Szombathely tele van rutinos légióssal, Biljana Bandelier, Katarina Tomasevics, Dijana Jovetics, valamint Liliana Gorilska egytől egyig erősségei ennek a csapatnak, meccseket tudnak eldönteni. Felkészültünk belőlük, én annyit mondtam a lányoknak, függetlenül attól, hogy mindenki tudatában van annak, hogy ennek az összecsapásnak milyen jelentősége van, próbáljanak meg játszani, és azt nyújtani a pályán, amire készültünk – hangsúlyozta Deli Rita.

Egy azonban már biztos, hogy a mai mérkőzésen új játékos mutatkozhat be a Fehérvárban. A 30 esztendős horvát válogatott Slavica Schuster a ZRK Bjelovar csapatától érkezett, és egyelőre az idény végégig írt alá a klubhoz. A tapasztalt irányító, aki már egy hete az Albával edz, megfordult korábban többek között a horvát Podravka Koprivnica, a cseh Iuventa Mihalovce, valamint a spanyol Rocasa Gran Canaria együtteseiben.

– Tudom, a szezonban sok jó játékos dőlt ki sérülés miatt, igyekezni fogok, hogy a legjobbamat nyújtva segíthessek a klubnak ebben a nehéz szituációban. Fontos mérkőzések jönnek, így kettőzött erővel tanultam a csapat játékát, remélem, értékes győzelmekhez segíthetem majd az Albát. Kemény edzések és meccsek előtt állok a csapattal, de azért jöttem Fehérvárra, hogy sikeresek legyünk. Irányítóként mindenből ki kell vennem a részem, a támadásvezetésből ugyanúgy, mint a védekezésből. Támadásban a játékok indítására, a társaim helyzetbe hozására és persze a gólszerzésre is figyelnem kell, de ezért is lettem irányító, szeretem ezt a szerepkört. Nehéz meccsre számítok a bemutatkozásom alkalmával, egy jó teljesítményre képes csapat lesz a vendégünk. Izgatott vagyok, hiszen eddig csak videón láttam a hazai meccseinket, nagyon várom, hogy pályára léphessek végre – nyilatkozta bemutatkozásakor.

– A bajnoki szezon kezdetére volt egy kialakult keretünk, és elképzelésünk, majd azt vettük észre, hogy július közepére ez a keret megfogyatkozott, és a tizennégy standard játékosunkból hét maradt. Ez az edző, a csapat számára egyaránt nehézséget okozott, ám sok pozitívumot is hozott ez az időszak, mert a nálunk folyó utánpótlásmunka erejét jelzi, hogy fiatalok kerültek fel a felnőttcsapathoz, és ott meg is állták a helyüket – fogalmazott Balássi Imre elnök.

– A jövőt illetően minél több játékossal szeretnénk hosszabb távon számolni, akik a csapat hasznára válhatnak, és mindent elkövetnek a közös sikerért. Ezért több játékossal hosszú távú szerződést kötöttünk, emellett pedig hónapok óta már azon dolgozunk, hogy megerősítsük a csapatot – tette hozzá a klubvezető.

Több olyan játékossal hosszabbított az egyesület, akikre méltán támaszkodhat a jövőben is Deli Rita. Szarka Adrienn és Töpfner Alexandra két-két éves kontraktust írt alá, míg a 17 éves Dubán Nikolett, valamint a 18. évében járó Besszer Borbála egyaránt négy évre kötelezte el magát. Rajtuk kívül – már a jövő évre tervezve – leigazolták az FTC-Rail Cargo Hungária csapatától a 19 éves Háfra ­Lucát, akire a bal szélen számítanak.

– Nagyon várom a közös munkát, jó érzés tölt el, hogy számítanak rám, bízom abban, hogy megfelelően fogom tudni segíteni a csapatot. A szélső lövésekben és a védekezésben a kipattanó labdáknál kell többet fejlődnöm. Elsősorban a több játéklehetőség reménye döntött az Alba mellett, mert 19 évesen már az a fontos, hogy tudjak játszani – mondta a játékos.

Friss információ a csapattal kapcsolatban pedig, hogy a 20 év alatti gólszerzők tekintetében az Alba KFC az NB I élvonalához tartozik. Ez feltétlenül előre vetít egy szebb jövőt!