Az Alba Fehérvár rangadóval folytatja menetelését

A férfi kosárlabda NB I. 4. fordulójából elhalasztott találkozót pótol szerdán 17 órakor az Alba Fehérvár csapata a tabellán jelenleg 3. helyen álló Egis Körmend ellen.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Azok számára lehet elsősorban emlékezetes a március 11-én lejátszott Alba–Körmend párharc, akik jelen lehettek az Alba Regia Sportcentrumban. Ez a mérkőzés volt ugyanis a koronavírus-járvány kezdetekor az első olyan összecsapás, amelyet zárt kapuk mögött volt kénytelen megrendezni a fehérvári klub. Ha úgy vesszük, akkor normál esetben lettek volna nézők, mi több, azt mondhatnánk, hogy alighanem telt házzal játszották volna le a meccset. A mérkőzés amúgy fehérvári szempontból a felejthető kategóriába tartozott, mert a játék minden elemében felülmúlta vendéglátóját a vasi gárda, és magabiztosan, 98-85-re győzött.

Elsősorban védekezésben kell kiemelkedőt nyújtania az Albának

Azóta azonban kilenc hónap telt el és jócskán átformálódott az Alba játékosállománya, a kispad élén is váltás történt. Szombaton pedig ez az új arculatú, mindössze négy felnőtt játékossal felálló fehérvári együttes kivágta a rezet, és fölényesen legyőzte az Atomerőmű csapatát. Erre a sikerre lehet alapozni a régi rivális elleni találkozón is. Ahogy a kék-fehéreket, úgy a körmendieket sem kerülték el a mélyreható változások. A már említett tavaszi meccs óta összesen négy játékos neve egyezik meg a jegyzőkönyvekben böngészve. Az ős körmendi Ferencz Csaba mellett Tóth Norbert, Durázi Krisztofer és Travis Taylor őrizték meg csapattagságukat. Más kérdés, hogy éppen tőlük érkezett az irányító Frank Turner, aki – Luka Markovics és Csorvási Milán mellett – továbbra sem fogható hadra.

– Újabb rangadó vár ránk, nem lesz könnyű feladatunk, a Körmend a topcsapatok közé tartozik, a tabella elején van. A Pakshoz hasonló, nagyjából ugyanolyan erősségű együttest látunk vendégül. A keretünk nem bővült a legutóbbi mérkőzés óta, ugyanazzal a csikócsapattal várjuk ellenfelünket. Nagyon nehéz összecsapásra számítok, de természetesen most is bízom a győzelemben. A szombati mérkőzés után nem volt sok időnk arra, hogy eddzünk, elsősorban a regenerációra fektettük a fő hangsúlyt. Taktikailag, amennyire lehetett – ahogy korábban is –, tisztességesen próbáltunk felkészülni a Körmendből, amely más stílusú kosárlabdát játszik, mint a legutóbbi ellenfelünk. Elsősorban a védekezésben kell kiemelkedőt nyújtani, hogy legyen esélyünk megnyerni a találkozót. A hiányzóink edzésbe álltak, még különmunkát végeznek, ám belátható időn belül reális közelségbe került, hogy csatlakozhatnak hozzánk – mondta Forray Gábor, az Alba Fehérvár mestere.