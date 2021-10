Az Alba Fehérvár magabiztos győzelme Sopronban

Az utolsó három bajnokiját elvesztette, azonban a nyugati határszélen javított az Alba kosárcsapata, 95-82-re nyertek a koronázóvárosiak.

Egyik fél sem volt jó passzban, a Sopron és a Fehérvár is elbukta utolsó három bajnokiját, ebből következően mindkét brigád számára csak a győzelem volt elfogadható. A kulcsembernek számító lett bedobó, Martins Laksa combsérülése után végre játékra jelentkezett, jelentősen növelve a fehérvár szakvezető, Dejan Mihevc variációs lehetőségeit. Myers két büntetőjével indult a szombat esti derbi, Vojvoda duplával válaszolt, Myers közeli kosarára pedig Mirko Mulalic kintről válaszolt (4-5). Aztán a kék-fehérek csapatkapitánya, Vojvoda Dávid belelendült, Montgomery zsákolásával egalizált a vendéglátó. A hazaiaknál Ford ügyeskedett, Vojdova a folytatásban is magabiztos volt, aztán leült szusszanni, helyét Laksa vette át a pontszerzésben, közelről és távolról is eredményes volt, magabiztosak voltak, gyorsan megléptek az albások, 15-21. Az amerikai center, Baylee Steele kintről volt eredményes, időt is kért a házigazdák kispadja.

Nem segített, Lukács Norbert is beköszönt, a túloldalon Diggs nem rontotta el büntetőit, Steele pedig a ziccerét, tíz perc után magabiztosan vezetett a Fehérvár, 17-28 állt az eredményjelzőn. A folytatásban is pontosan játszottak a látogatók, Steele büntetői célba értek, Myers betalált ugyan, azonban Szabó Zsolt mintaszerű triplájával és dupláival megléptek az albások, 24-39. Lukács közeli kosara után időt kért a hazai szakvezető, Dzunic Branislav. Ford bedobta büntetőit, Laksa hármasával azonban közel húsz pontra duzzadt az előny, 26-44. A hazaiak legjobbja, Ford zsákolt, majd a következő akció utolsó momentumaként a büntetőit is értékesítette, később Montgomery első büntetőjét bedobta, a másodikat viszont nem, 15 pontra jöttek a hazaiak, aztán Ford és Montgomery sikeres megmozdulásaival még közelebb, időt kért az Alba, a félidő zárása előtt 44 másodperccel. Az első húsz percet Stark kosara zárta, magabiztosan vezettek a fehérváriak, 34-48.

A nagyszünet után Myers büntetőit nem hibázta el, aztán hintett egy trojkát is, tízen belülre kerültek a nyugatiak, 39-48. Felváltva estek a pontok, majd a vendéglátók még közelebb jöttek Takács Norbert hármasával (46-52), Stark két duplája jól jött a vendégeknek, ismét tízre hízott a különbség. Ford büntetőire Steele villámgyorsan reagált, Vojvoda nem hagyta ki büntetőit, majd Takács Milán remekelt, duplája és triplája is a gyűrűbe hullt. Ford és Myers próbálta tartani a lelket a társakban, a fehérvári irányító, Pongó Marcell hármasa is a hálóban kötött ki, fél óra elteltével 56-72 állt az eredményjelzőn. Myers négy pontjával araszolt előre a Sopron, a fehérvári center, Omenaka Godwin is megkezdte a pontok gyűjtögetését, később Takács Milán büntetőit értékesítette, a másik palánknál Takács Norbert trojkával jelentkezett, 63-76. Vojvoda kinti kosaraa hálóban landolt, később Ford ügyeskedett, Vojvoda újabb hármassal válaszolt, aztán beköszönt Stark és Laksa is, húsz pontra nőtt a különbség, 67-87. Omenaka volt eredményes, Takács Norbert és Diggs révén közelítettek a vendéglátók, a végeredményt Montgomery alakította ki, remek játékkal, magabiztos győzelmet aratott az Alba Fehérvár, 82-95.

Sopron KC-Alba Fehérvár 82-95 (17-28, 17-20, 22-24, 26-23)

NB I-es, bajnokság, 8. forduló, Sopron, Novomatic Aréna, vezette: Praksch P. Á., dr. Mészáros B., Fodor A. (Bognár T.)

Sopron KC: Myers 20/6, Diggs 11/3, Ford 17, Sitku 6, Montgomery 13, csere: Csátaljay -, Csendes -, Takács N. 15/15, Werner -. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Alba Fehérvár: Stark 13, Vojvoda 19/9, Mulalics 3/3, Szabó 7/3, Omenaka 6, csere: Pongó 3/3, Takács Milán 9/3, Lukács 6, Laksa 16/6, Steele 13/3. Vezetőedző: Dejan Mihevc