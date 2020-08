Az Alba Fehérvár kosarasai túl az első gyakorláson

Öt hónap elteltével tréningezett ismét az Alba kosárcsapata, az új edző, Forray Gábor dirigálta az edzést.

A Gáz utcai termet 17 órakor vették birtokba az albások, egy órával korábban már szállingóztak a fiúk, a szakmai stáb és a klubvezetés tagjai. Régi és új arcok egyaránt felbukkantak a létesítményben, az első tréninget megelőző eligazításnál a klubelnök, Balássi Imre fordult a sportolókhoz.

– Egy új szezon mindig új reményeket tartogat, úgy gondolom, sikeresek leszünk a folytatásban. Akadnak új játékosok és régiek, öröm, hogy sok saját nevelésű fiatal várja a tréninget, a klub bízik bennük, továbbá magyar magot jelentő kosarasokban, valamint a légiósokban is. Utóbbiak terveink szerint augusztus végén problémamentesen megérkeznek és munkába is állhatnak. Nyilvánvaló, lesznek nehézségek az ősszel, a koronavírus, valamint az ebből fakadó gazdasági válság biztosan érezteti hatását, ám úgy vélem, ezeket áthidaljuk, remek szezon elé nézünk. Úgy gondolom, a bajnokság a terveknek megfelelően, október elején elindul, de senki sem tudja, zárt kapus meccsekkel, vagy a nézők előtt. Remélem, utóbbi valósul meg. Mindenki tegye oda magát, akadnak ígéretes jövő előtt álló tehetségeink és olyan kosarasok, akikre bátran felnézhetnek fiataljaink – közölte Balássi, majd Simon Balázs ügyvezető következett.

Elmondta, öt hónap telt el a legutóbbi szezon zárása óta, örül, hogy végre ismét készülhet az együttes. „Remélem, gond nélkül elkezdjük és be is fejezzük a szezont, a csapat a tabellán visszatér oda, ahol a helye van, a közvetlen élmezőnyben. Úgy gondolom, minden adott az eredményességhez, a szakmai stáb felkészült, a keretünk erős, a vezetők a feltételeket biztosítják. Sérülésmentes, remek idényt kívánok mindenkinek.”

Az új vezetőedző, Forray Gábor nem titkolta, azért hagyta el Kecskemétet és tért vissza szülővárosába, hogy nagy sikereket érjen el a kék-fehérekkel.

– Bajnokcsapat trénere szeretnék lenni. Lehet, ez nem az első évben következik be, de abban biztos vagyok, hogy ott leszünk az érmekért vívott csatározásoknál. A magyar mag adott, tehetséges, már bizonyított fiatalokkal, biztosra veszem, a külföldi játékosainkra sem lesz majd panasz.

A csapatorvos, Kovács Ignác praktikus információkat osztott meg az elkövetkező időszakkal kapcsolatban. Elmondta, mindenki legyen óvatos. „A vírus nem lefutott, itthon jó a helyzet, de a világban sok helyen nem az. Az egészség a legfontosabb, élsportolók esetében különösen. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, ha kell, viseljen maszkot azokon a helyeken, ahol ez előírás.”

Mielőtt a játékosok a parkettre vonultak, a csapat új masszőre, Varga Krisztián a homlokra irányított szerkezettel testhőmérsékletet mért, majd a rövid procedúrát követően Forray Gábor megkezdte első edzését. A stábban dolgozik Pethő Ákos, aki a tavalyi idényben, két győztes meccsen vezetőedzőként is tevékenykedett, az ellenfelek feltérképezése lesz az elsődleges feladata. A két spanyol edző, a tavaly nyáron Jesus Ramirez hívására érkező, a szakvezető menesztése után is maradó, az egyéni képzésért felelős Alejandro Zubillaga, valamint az erőnléti edző, Ariza Medina is marad a klub kötelékében. Az edzés végén Simon Balázs közölte, a keret véglegesnek tekinthető, ugyanis a tavaly a Falcót erősítő bedobó, Ron Curry is aláírta szerződését.