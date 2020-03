Az Alba Fehérvár kosarasai és a Volán hokisai is önkénteskedtek

A városban lakók között szétosztásra kerülő szájmaszkok csomagolásában segédkeztek a két klub játékosai.

A közös felelősségvállalás jegyében érkeztek a Mol Aréna Sóstó speciálisan erre az eseményre átalakított VIP-termébe a bajnoki szezont már lezáró jégkorongozók, és a bajnokság idő előtti befejezése okán rengeteg felszabadult idővel rendelkező kosarasok, hogy részt vegyenek a nagyszabású borítékolási hadműveletben. Mint ismert, a város minden háztartásba két szájmaszkot küld majd az elkövetkező időszakban, ezzel is csökkentve a cseppfertőzéssel terjedő koronavírus terjedési sebességét a lakosság körében.

– Ilyen időkben mindenkinek, akinek van rá lehetősége, segítenie kell a közösséget. Nekünk vége a szezonnak, nagyon sok dolgunk amúgy sincsen, akkor meg miért ne segítenénk itt is? – nyilatkozta Erdély Csanád, a Hydro Fehérvár AV19 támadója. Az EBEL-csapatból rajta kívül még Kornakker Dániel, Sárpátki Tamás, valamint Stipsicz és Szabó Bence segített be. Az Erste Ligától a rájátszás első körében, a címvédő Ferencváros ellen 4-2 arányban búcsúzó Fehérvári Titánok együttesét Szeles Martin, Balogh Bence, Madácsi Benedek és Nagy Ákos képviselte.

– Azért fontos, hogy részt vettünk, mert megmutattuk, hogy a mi csapatunkra lehet számítani, ha segítség kell, és mindig megpróbáljuk a legtöbbet adni ezen a téren is. Erre az időszakra mindenkinek annyit tudok tanácsolni, hogy maradjon otthon, és ha már unalmas is egy kicsit, akkor is legyen kreatív, hiszen rengeteg dolgot lehet csinálni a filmnézésen kívül is – zárta értékelését a kialakult helyzettel kapcsolatban Nagy Ákos, aki egy közösségi médiában megosztott kép tanúsága szerint többek között puzzlekirakással tölti otthon az idejét. Az Alba Fehérvár kosárlabdázói is serényen pakolták a maszkokat, Takács Milán, Takács Martin, Lukács Norbert, valamint Markovics Luka állt csatasorba.

– Mindenképpen szerettem volna segíteni, ráadásul számomra is megvolt az az előnye ennek az akciónak, hogy kimozdulhattam otthonról – nyilatkozta Markovics. – Menyasszonyommal a közelünkben lakó idősebbeknek is igyekszünk segíteni a bevásárlásban, ahogy időnk engedi, és próbálok minél aktívabban részt venni az ehhez hasonló kezdeményezésekben. A formámat igyekszem megőrizni a jelenlegi helyzetben is, minden nap szoktam – egyedül – futni pár kilométert, valamint otthon végzem azokat a gyakorlatokat, amik megoldhatók a rendelkezésre álló eszközökkel. A szorgos kezekkel, közel 500 önkéntes munkájával elkészülő csomagok kiszállítása már jelenleg is folyamatban van, az elkövetkező egy hétben pedig minden háztartás kézhez kapja a sajátját. Mindemellett fontos kiemelni, hogy a szájmaszkok csupán csökkentik a megbetegedés kockázatát, a koronavírus elleni védekezés legeredményesebb módja a személyes találkozások minimalizálása.