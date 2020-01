Az Alba Fehérvár KC végig vezetett, ám a slusszpoén a vendég Dunaújvárosi Kohászé lett

A K&H női kézilabdaliga 12. fordulójának megyei rangadóján az Alba Fehérvár KC lényegében végig vezetett, ám a slusszpoén a vendég Dunaújvárosi Kohászé lett.

– Ez egy jellemzően háromesélyes mérkőzés, mindkét csapat veszélyes lehet a másikra, ha elkapja a fonalat. – summázta a találkozó esélyeit a kezdő sípszó előtt néhány perccel Madár Imre, az Alba MÁV Előre tiszteletbeli elnöke. Szó mi szó, kis híján igaza lett, bár ez az összecsapás tényleg csupán az utolsó másodpercekben dőlt el.

Mindenesetre hazai szempontból nem indult jól a nap, mivel az ifik és a serdülők találkozóján egyaránt újvárosi siker született.

A mérkőzés elején azzal szembesülhettek a szurkolók, hogy dacára annak, hogy Triscsuk Krisztina orra elrepedt a a Győri Audi ETO KC elleni csatában, ez egyáltalán nem látszott a játékán. Sőt a korábban az átlövő a folytatásban is komoly gondot okozott, és négyszer vette be a félidőben Armelle Attingré kapuját. Más kérdés, hogy a francia hálóőr ott folytatta, ahol szombaton az FTC ellen abbahagyta, és alaposan megnehezítette az újvárosi lövők dolgát.

Alaposan megszervezték a védekezésüket a vendégek, négyen a hátsó vonalban, míg ketten zavaróként próbálták megakadályozni a abban az Albát, hogy eljussanak Csapó Kyra kapujáig. Ez hébe-hóba meg is valósult, ám Claudine Mendyvel nem nagyon tudtak mit kezdeni, a francia nem aprózta, hatékony védőmunkája mellett az első félidőben hatszor volt eredményes. Egészen a 24. percig tartott a húzd meg, ereszd meg, mire utolérte riválisát a Kohász Szalai Babett révén, 10-10. A játékrész hajrája azonban az Albának sikerült jobban, Mendy két és Walfisch Mercédesz egy góljával háromgólos előnnyel mehettek a szünetre.

A széleken változtatott György László, Molnár Beatrix és Mihály Petra állt be Grosch Vivien és Kazai Anita helyére. Igaz, ez alapjában véve nem okozott különösebb gondot hazai oldalon, és növelte is előnyét az Alba. Sokat ütköztek, és egyedül továbbra is a lendületes Triscsukkal akadtak problémáik. Aztán a 43. percben Attingré meghúzódott, és erre vérszemet kaptak a vendégek. Előbb az orosz származású lövő egyenlített, majd az 52. percben Grosch gólja a vezetést is meghozta a Duna-partiak számára, 19-20. Mindezt pillanatok alatt egalizálta a remek formában játszó, és szinte minden helyzetből betaláló Walfisch, ám azt nem tudta ellensúlyozni, hogy előtte öt percig képtelenek voltak gólt lőni.

Mint később kiderült, ennek nagy jelentősége lett, mivel a végén Triscsuk kiállítását sem tudták kihasználni, és ekkor is megremegtek a kezek. A feketeleves hat másodperccel a mérkőzés végét jelentő dudaszó előtt jött, ugyanis a játékvezetők – talán túl szigorúan – hétméterest ítéltek az Újvárosnak, melyet Szekerczés Luca kíméletlenül be is lőtt, 22-23.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA 22-23 (14-11)

Székesfehérvár, 800 néző. Vezette: Bíró Ádám, Kiss Olivér

Alba FKC: Attingré – Zazai 1, Walfisch 8, Rózsás 2, Sztankovics, Mendy

8 (1), Szarka A. 1. Csere: Györkös (kapus), Boldizsár, Utasi, Gerhát 1,

Dubán 1, Moutsogianni, Pelczéder. Edző: Deli Rita

Dunaújvárosi Kohász KA: Csapó Kyra – Grosch 3, Ferenczy, Csavlovics,

Nick, Bouti 2, Kazai 1. Csere: Stojak (kapus), Triscsuk 7, Szekerczés

3 (1), Szalai B. 4, Sirián 2, Mihály P., Molnár B., Jovovics 1(1). Edző:

György László

Kiállítások: 14, ill. 10 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/2