Az Alba Fehérvár KC-re nehéz hatvan perc vár a Debreceni VSC ellen

A női kézilabda K&H liga 15. fordulójában az Alba Fehérvár KC előtt újabb komoly feladat áll, az EHF-kupában vitézkedő DVSC-SHAFFLER együttese ellen kellene a pontokat a Köfém Sportcsarnokban tartani a ma 18 órakor kezdődő mérkőzésen.

Ez egyáltalán nem tűnik könnyűnek, hiszen a hajdúsági alakulat a nemzetközi porondon mondhatni eléggé lendületben van, és több jó eredményt ért el, a korábban Fehérvárott is dolgozó Köstner Vilmos irányításával. Kétségtelen tény, hogy a piros-fehérek egy lépéssel az Alba előtt járnak, hiszen a tabella 5. helyén álló debreceni együttes a pontvadászat 2. játéknapján magabiztosan győzte le a fehérvári gárdát, és azóta is aránylag egyenletes teljesítményt nyújt. Dacára annak, hogy az EHF-kupában egy darabig továbbjutásra is álltak, ezt mégsem sikerült realizálni, amely főként a rutintalanságuknak volt köszönhető. Mindenesetre Köstner Vilmos jól összerántotta a társaságot, amely jól ötvözi a rutint és a tehetséget. Többen tagjai a válogatottnak, illetve a korosztályos válogatott csapatnak, úgyhogy egyáltalán nem lesz sétagalopp még hazai környezetben sem játszani ellenük.

Az Alba Fehérvár KC a legutóbb, Dunaújvárosban játszott Magyar Kupa mérkőzésen 30-30-as eredményt elérve továbblépett, ez feltétlenül önbizalmat adhat a folytatáshoz. Deli Rita vezetőedző bizakodó, bár az kétségtelen, hogy a jobbára fiatal erőkből álló csapata még korántsem „világverő”.

– A Dunaújváros elleni továbbjutás erőt adhat a csapatnak, de egyáltalán nem azt jelenti, hogy innentől kezdve minden meccset megnyerünk. Az előző időszakhoz képest pozitív töltettel telíti a csapatot, ám rettentően nehéz lesz a tavaszi sorozatunk, mivel másod-harmad, illetve negyedik soros fiatal játékosok léptek elő. Komoly feladat mindenki számára, és nem azért, mert a játékosok nem lennének alkalmasak, de ez NB I-es tapasztalatot, kvalitást igényel – fogalmazott a szakember.

– Egy kicsit rossz szériában voltunk, feltétlenül pluszt adott számunkra a kupában a továbbjutás. Igenis jó csapat vagyunk, kiélezett meccs előtt állunk, de muszáj otthon tartanunk a két pontot – tette hozzá a kapus, Mistina Kitty.