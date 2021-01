Az Alba Fehérvár KC hozta a kötelezőt

A női kézilabda K&H Liga 9. fordulójából pótolt összecsapáson az Alba Fehérvár KC magabiztosan 35-28-ragyőzte le a sereghajtó Békéscsabai ENKSE csapatát. A házigazdáknál több kiváló egyéni teljesítmény is hozzájárult a sikerhez.

Érthetően nem a legjobb hangulatban volt az Alba Fehérvár KC csapata, miután a legutóbbi hazai bajnokin a Kisvárda Master Good szoros küzdelemben kiénekelte a sajtot szájukból, és kétgólos gy őzelemmel zárt. Többet hibáztak kulcsszituációban, és a védekezésük nem úgy működött, mint a korábbi mérkőzéseken. A tartásuk viszont megvolt, viszsza tudtak jönni a meccsbe, a végjátékban is volt esélyük a döntetlenre is, de felőrölte őket, hogy folyamatosan futottak az eredmény után. A Békéscsaba elleni összecsapáson ettől nem kellett tartani, mert okosan játszottak Józsa Krisztián vezetőedző tanítványai. Amikor próbált felzárkózni ellenfelük mindig volt valaki, aki megnyomta a „vészjelző gombot”, rálépett a gázra, és növelte a különbséget.

Többen is voltak a fehérvári gárdából, akik kiemelkedtek a mezőnyből. Örvendetes, hogy ezek közé tartozott rutinos és fiatal tehetség egyaránt. Triscsuk Krisztina nemcsak csapat legtöbb találatát – hatot – szerezte, hanem vezére is volt csapatának. Mellette a kispadról beszálló – szintén a tapasztaltak táborát képviselő – Szabó-Májer Krisztina is rendkívül sokat tett a győzelemért. Nemcsak habitusának, hanem lendületének köszönhetően, amikor parketten volt, ellenállhatatlanul ment előre, és nem véletlenül jutott öt gólig. Rajtuk kívül már mérkőzések óta állandósította remek formáját, és így volt ezzel most is Afentaler Sára, aki négyszer mattolta a csabai kapusokat.

– Szerettünk volna kijavítani a Kisvárda elleni vereséget. Fontos volt számunkra, hogy fejben koncentráltabbak legyünk, ez addig, amíg el nem dőlt a mérkőzés meg is volt. A kötelező győzelem mindig nehéz, hullámzó volt a teljesítményünk, de főleg a második félidőben, amikor nagyon kellett, akkor mindig vissza tudtunk lépni, jó egyéni teljesítményeknek köszönhetően megnyugtató különbséget alakítottunk ki, és nem volt kérdéses a győzelem – fogalmazott Józsa Krisztián a mérkőzés lefújását követően. – A legfontosabb, hogy nyertünk, a Kisvárda elleni pofon fájóan érintett bennünket. Most nagyon tetszett a védekezésünk, stabilak voltunk hátul. – mondta Triscsuk.